У щоденній процедурі догляду за тілом є незмінні етапи: миття тіла, використання шампуню та кондиціонера. Проте додавання до цього списку ще одного засобу — цукрового скрабу — може значно покращити стан шкіри, надати їй м’якості та здорового сяйва.
Цукровий скраб — це засіб, який містить кристали цукру, поєднані зі зволожувальними компонентами, такими як ботанічні олії чи вершкове масло. Деякі формули також містять ефірні олії для додаткового догляду та аромату. Основне призначення цукрового скрабу — фізичне відлущування відмерлих клітин шкіри, це робить її гладкішою та рівнішою.
Видання Real Simple розповіло, що скрабована шкіра краще поглинає доглядові засоби, такі як креми та сироватки. До того ж цукровий скраб підходить для всіх типів шкіри, оскільки є м’якшим за сольові аналоги.
Як правильно використовувати цукровий скраб
Хоча цей засіб є доволі простим у використанні, існують певні нюанси, які допоможуть отримати максимальний ефект:
- Зволоження шкіри. Перед нанесенням скрабу слід змочити шкіру водою. Це допоможе зменшити тертя та уникнути надмірного подразнення.
- Використання оптимальної кількості. Для обличчя достатньо кількості розміром із монету, для тіла — трохи більше. Надмірне використання засобу не лише не покращить результат, а й може призвести до передчасного витрачання продукту.
- Нанесення скрабу. Круговими рухами масажувати шкіру потрібно протягом 1–2 хв, приділяти особливу увагу сухим ділянкам, таким як лікті, коліна та п’яти. Тиск має бути легким або помірним, щоб уникнути мікропошкоджень.
- Змивання. Засіб слід ретельно змити теплою водою, не залишати його на шкірі надто довго. Після цього рекомендується нанести зволожувальний крем або масло для тіла, щоб закріпити ефект.
Поширені запитання
- Коли краще використовувати скраб — до чи після гоління?
Краще застосовувати його перед голінням, оскільки це допомагає видалити відмерлі клітини шкіри, робить процес гоління гладким та комфортним. Це також зменшує ризик появи врослого волосся.
- Чи потрібно використовувати скраб до, чи після миття тіла?
Найкраще застосовувати його після очищення шкіри, щоб засіб подіяв ефективніше та його корисні компоненти залишилися на шкірі.
- Чим відрізняється цукровий скраб від сольового?
Основна відмінність — у розмірі частинок. Цукрові гранули дрібніші та м’якші, це робить їх менш агресивними для шкіри. До того ж сіль може викликати неприємні відчуття, якщо на шкірі є мікроподряпини.
Регулярне використання цукрового скрабу допоможе зробити шкіру доглянутою, м’якою та осяяною. Головне — дотримуватися балансу та не забувати про зволоження після процедури.
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