У щоденній процедурі догляду за тілом є незмінні етапи: миття тіла, використання шампуню та кондиціонера. Проте додавання до цього списку ще одного засобу — цукрового скрабу — може значно покращити стан шкіри, надати їй м’якості та здорового сяйва.

Цукровий скраб — це засіб, який містить кристали цукру, поєднані зі зволожувальними компонентами, такими як ботанічні олії чи вершкове масло. Деякі формули також містять ефірні олії для додаткового догляду та аромату. Основне призначення цукрового скрабу — фізичне відлущування відмерлих клітин шкіри, це робить її гладкішою та рівнішою.

Видання Real Simple розповіло, що скрабована шкіра краще поглинає доглядові засоби, такі як креми та сироватки. До того ж цукровий скраб підходить для всіх типів шкіри, оскільки є м’якшим за сольові аналоги.

Як правильно використовувати цукровий скраб

Хоча цей засіб є доволі простим у використанні, існують певні нюанси, які допоможуть отримати максимальний ефект:

Зволоження шкіри. Перед нанесенням скрабу слід змочити шкіру водою. Це допоможе зменшити тертя та уникнути надмірного подразнення. Використання оптимальної кількості. Для обличчя достатньо кількості розміром із монету, для тіла — трохи більше. Надмірне використання засобу не лише не покращить результат, а й може призвести до передчасного витрачання продукту. Нанесення скрабу. Круговими рухами масажувати шкіру потрібно протягом 1–2 хв, приділяти особливу увагу сухим ділянкам, таким як лікті, коліна та п’яти. Тиск має бути легким або помірним, щоб уникнути мікропошкоджень. Змивання. Засіб слід ретельно змити теплою водою, не залишати його на шкірі надто довго. Після цього рекомендується нанести зволожувальний крем або масло для тіла, щоб закріпити ефект.

Поширені запитання

Коли краще використовувати скраб — до чи після гоління?

Краще застосовувати його перед голінням, оскільки це допомагає видалити відмерлі клітини шкіри, робить процес гоління гладким та комфортним. Це також зменшує ризик появи врослого волосся.

Чи потрібно використовувати скраб до, чи після миття тіла?

Найкраще застосовувати його після очищення шкіри, щоб засіб подіяв ефективніше та його корисні компоненти залишилися на шкірі.

Чим відрізняється цукровий скраб від сольового?

Основна відмінність — у розмірі частинок. Цукрові гранули дрібніші та м’якші, це робить їх менш агресивними для шкіри. До того ж сіль може викликати неприємні відчуття, якщо на шкірі є мікроподряпини.

Регулярне використання цукрового скрабу допоможе зробити шкіру доглянутою, м’якою та осяяною. Головне — дотримуватися балансу та не забувати про зволоження після процедури.

Ми також писали про те, чи варто використовувати мочалку у догляді за шкірою.

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