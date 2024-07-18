Як приготувати бальзам для шкіри з нагідків

Бальзам з нагідків– це насичена натуральна мазь, що сприяє загоєнню ран, пом’якшує суху шкір, лікує висипи та багато інших дерматологічних захворювань.
Садівник Alessandro Vitale поділився власним рецептом бальзамом для шкіри з нагідків, який він робить з квітів, що виросли в саду.
Що робити:
- Сушіть свіжі нагідки на сонці близько 5-7 днів;
- Потім поставте настоюватися улюблену олію з сухих нагідок близько 30 днів;
- У форму додайте 1 склянку олії нагідок та приблизно 3 столові ложки соєвого або бджолиного воску. Ви також можете додати будь-яку ефірну олію, головне, щоб вона була максимально натуральною;
- Розтопіть все, але будьте обережні, щоб не спалити суміш;
- Ще гарячу суміш обережно розлийте по ємностях і залиште до повного охолодження;
- Наносьте тонкий шар на шкіру та насолоджуйтеся перевагами цієї неймовірної мазі.
Цей натуральний бальзам точно не стане лишнім у вашій аптечці та він може стати гарною заміною крему.
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