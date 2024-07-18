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Як приготувати бальзам для шкіри з нагідків

Як приготувати бальзам для шкіри з нагідків

Як приготувати бальзам для шкіри з нагідків / Фото: Getty Images

Бальзам з нагідків– це насичена натуральна мазь, що сприяє загоєнню ран, пом’якшує суху шкір, лікує висипи та багато інших дерматологічних захворювань.

Садівник Alessandro Vitale поділився власним рецептом бальзамом для шкіри з нагідків, який він робить з квітів, що виросли в саду.

Що робити:

  • Сушіть свіжі нагідки на сонці близько 5-7 днів;
  • Потім поставте настоюватися улюблену олію з сухих нагідок близько 30 днів;
  • У форму додайте 1 склянку олії нагідок та приблизно 3 столові ложки соєвого або бджолиного воску. Ви також можете додати будь-яку ефірну олію, головне, щоб вона була максимально натуральною;
  • Розтопіть все, але будьте обережні, щоб не спалити суміш;
  • Ще гарячу суміш обережно розлийте по ємностях і залиште до повного охолодження;
  • Наносьте тонкий шар на шкіру та насолоджуйтеся перевагами цієї неймовірної мазі.

Цей натуральний бальзам точно не стане лишнім у вашій аптечці та він може стати гарною заміною крему.

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