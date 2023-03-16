Як приготувати домашній крем на основі трав'яних олій: чотири прості рецепти

Сухе повітря в приміщеннях і пориви холодного вітру на вулиці не найкращим чином впливають на шкіру. Тому після закінчення холодного сезону варто замислитися про додатковий догляд для обличчя й тіла, який дозволить зустріти тепло у всеозброєнні.

Мало хто зараз може дозволити собі повноцінний професійний догляд і дорогі засоби, але гарними хочуть бути всі без винятку.

Тому ми рекомендуємо скористатися порадами Woman's World, який пропонує рецепти мазей на основі трав і натуральних олій. Лікувальні мазі, наповнені живильними оліями та травами, і бальзами омолоджують тьмяну суху "зимову" шкіру без агресивних, дратівних для шкіри хімічних речовин, які можна знайти в лосьйонах і кремах. Ба більше, такі мазі легко приготувати.

Видання наводить чотири рецепти бальзамів, які вирішують найпоширеніші зимові проблеми зі шкірою.

Базилікова мазь проти обвітрювання

Бальзам, приготований із протизапальної базилікової олії та поживної кокосової олії, заспокоює й відновлює обвітрену шкіру в найкоротші терміни, тому що складники базилікової олії полегшують почервоніння та подразнення шкіри, а антиоксидант кокосової – зміцнює та відновлює зовнішній шар.

Як приготувати

Змішайте 2 краплі ефірної олії базиліку та половину столової ложки кокосової олії. Нанесіть на чисте сухе обличчя і залиште на 10 хвилин, потім змийте.

Ланолінова мазь для сухих рук

Ланолін, або натуральний віск, забезпечує надзвичайне зволоження, пом'якшуючи шкіру та загоюючи тріщини. Поєднання його з олією лаванди, яка відома антибактеріальними властивостями, посилює ефект відновлення шкіри.

Як приготувати

Змішайте половину столової ложки ланолінового бальзаму і 3 краплі ефірної олії лаванди. Нанесіть на руки перед сном, надягніть бавовняні рукавички, потім зніміть і змийте залишки засобу вранці.

Бальзам з олією насіння шипшини проти зморшок

Велика кількість вітаміну А в олії насіння шипшини сприяє виробленню колагену й еластину, які зміцнюють шкіру та зменшують зморшки. А в поєднанні з багатою на сквален оливковою олією шкіра стає більш гладкою й молодою.

Як приготувати

Змішайте половину столової ложки оливкової олії та 2 краплі олії насіння шипшини. Втирайте у зморшкуваті ділянки, нехай вбирається.

Бальзам з олією орегано проти герпесу

Противірусні агенти олії орегано вбивають віруси, які викликають герпес, а його антиоксиданти відновлюють суху, потріскану шкіру губ. А використання її з вазеліном, який глибоко зволожує шкіру та утворює на ній захисний бар'єр, прискорює загоєння.

Як приготувати

Змішайте 2 краплі олії орегано та 1 чайну ложку вазеліну. Наносьте на герпес двічі на день – нехай вбирається.

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