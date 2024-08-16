Приготуйте корисний та натуральний крем з алое без жодних канцерогенів та хімічних додатків для краси та здоров’я вашої шкіри.

На сторінці Modern Herbalist показали як приготувати домашній крем з алое, який заспокоїть та зволожить запалену шкіру. М'якуш алое дійсно надзвичайно корисний для шкіри завдяки своїм активним компонентам:

Алоетини - мають значні протизапальні властивості, знижують запалення, почервоніння та набряк шкіри. Це особливо корисно при дерматитах, акне або інших запальних станах. Ці сполуки допомагають нейтралізувати вільні радикали, які можуть пошкоджувати клітини шкіри та сприяти її старінню.

- мають значні протизапальні властивості, знижують запалення, почервоніння та набряк шкіри. Це особливо корисно при дерматитах, акне або інших запальних станах. Ці сполуки допомагають нейтралізувати вільні радикали, які можуть пошкоджувати клітини шкіри та сприяти її старінню. Алоезин - подібно до алоетинів, алоезин має здатність зменшувати запалення, що робить його корисним для загоєння ран та зменшення симптомів запалення. Він має антибактеріальні властивості, які можуть допомогти в боротьбі з бактеріями, що викликають акне або інші шкірні інфекції. Алоезин може допомогти освітлити темні плями та нерівності на шкірі, покращуючи її загальний тон.

Якщо ви змішаєте м'якуш алое з кукурудзяним крохмалем та медом ви отримаєте крем, що здатен розгладити поверхневі зморшки та шрами, освітлити плями від сонця, акне та різного роду запалення.

Що робити:

Відріжте листок алое та зніміть з нього шкірку;

Дістаньте всю серединку (для цього зручно використати звичайний гребінець);

Додайте білок одного яйця;

Додайте по 1 ч.л кукурудзяного крохмалю (зменшує зморшки та розгладжує поверхню шкіри, допомагає контролювати жирність шкіри та може зменшити запалення) та меду (має природні зволожувальні властивості та допомагає утримувати вологу у шкірі, зменшує пошкодження шкіри від вільних радикалів і сприяє її відновленню);

Гарно все перемішайте.

Застосування:

Наносьте цей засіб на шкіру кожного дня за 30 хвилин до сну та залиште засіб на шкірі на 15 хвилин, потім просто змийте водою. Цей крем можна використовувати для зменшення запалення, заспокоєння подразнень і зволоження шкіри.

Завдяки алоетинам та алоезину, крем може швидше заспокоїти шкіру, зменшити дискомфорт і запалення. Допомагає утримувати вологу, що робить шкіру м'якою і гладкою, запобігаючи її сухості та лущенню. Активні компоненти допомагають прискорити процес загоєння, зменшуючи ймовірність утворення рубців.

Читайте також: