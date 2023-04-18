Як приготувати і використовувати чудодійний порошок із лимонної цедри

Коли ми говоримо про користь лимонів, найімовірніше, маємо на увазі лимонний сік. Але не слід забувати, що шкірка лимона також містить багато корисних речовин, які просто злочинно викидати.

Лимонний сік корисний для багатьох речей, від приготування їжі до збирання, більшість із нас, вичавивши з лимона сік, просто викидає шкірку. Але робити це непотрібно.

Про те, як використовувати лимонну шкірку розповідає Womans World.

Косметичні продукти дорогі і часто містять непотрібні хімічні речовини, які нам некорисні, тоді як порошок лимонної цедри дешевий, цілком натуральний і, найголовніше, корисний для вашої шкіри та волосся.

Олії в шкірці лимона багаті на вітаміни і мінерали, які можуть допомогти як щоденний засіб для догляду. Ось як лимонна цедра може природним чином принести користь вашій шкірі та волоссю.

Лимонна цедра для шкіри

Антиоксиданти лимонної цедри та вітамін С можуть зробити шкіру більш сяйливою та стимулювати вироблення колагену, який підтягує шкіру та допомагає запобігти появі зморшок та в'ялості. Крім того, лимонна кислота має відлущувальні властивості, зберігаючи шкіру гладкою і чистою.

Як використовувати

Змішайте 2 столові ложки порошку лимонної цедри із половиною склянки цукрового піску. Змішуйте, додаючи по столовій ложці олії авокадо або кокосу, поки не досягнете бажаної консистенції. Нанесіть суміш на вологу шкіру в душі та змийте. Будьте обережні — підлога в душі може бути слизькою від олії. Суміш можна зберігати у герметичному контейнері протягом місяця.

Лимонна цедра для волосся

Підвищення вмісту вітаміну С і колагену в шкірці лимона приносить користь як вашому волоссю, так і шкірі. Колаген зберігає волосяні фолікули сильними та здоровими, закладаючи основу для зростання. Лимонна шкірка також має протигрибкові властивості, які можуть перешкоджати утворенню лупи.

Як використовувати

Змішайте порошок лимонної цедри з кокосовою олією та масажуйте шкіру голови протягом 5-10 хвилин, залиште ще на 10 хвилин. Змийте м'яким шампунем та теплою водою.

Як зробити порошок із лимонної цедри

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Для приготування порошку з лимонної цедри рекомендують використовувати органічні лимони, оскільки неорганічні можуть містити хімічні речовини, які вам не потрібні на шкірі або у вашому волоссі.

Ось як це можна зробити:

ретельно вимийте лимон;

овочечисткою зніміть верхній шар шкірки;

викладіть кірки на деко;

розігрійте духовку до мінімально можливої температури;

підсушуйте кірки, поки вони не стануть хрусткими і повністю сухими, що легко ламаються.

Це може зайняти від кількох годин до цілого дня. Якщо ви живете у сухому кліматі, ви можете спочатку висушити шкірку на повітрі, скоротивши час приготування в духовці.

Шкірку потрібно дрібно змолоти за допомогою кавомолки, блендера або кухонного комбайна. При необхідності просіяти через дрібне сито, щоб одержати дрібний порошок.

Помістіть у герметичну скляну тару та зберігайте у сухому прохолодному місці до року.

Як ще використовувати порошок із лимонної цедри

Є багато способів використовувати цей лимонний порошок. Ви можете використовувати його для приготування їжі або випічки. Посипте ним макарони, салати та м'ясо або змішайте з травами та спеціями.

Лимонний порошок можна використовувати для очищення — змішайте його з харчовою содою, перекисом водню, милом і водою, щоб вийшов м'який чистильний розчин.

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