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Як приготувати корисний кавовий скраб для тіла

Як приготувати корисний кавовий скраб для тіла

Корисний кавовий скраб для тіла / Фото: Credits

Ця маска на основі кави подарує вашій шкірі свіжість і сяйво, та дозволить насолодитися процедурами, схожими на салонні, не виходячи з дому.

На сторінці BeautifulyouTips поділилися ефективним рецептом маски для шкіри, яку легко приготувати в домашніх умовах. 

Інгредієнти:

  • Смажена куркума;
  • Кава;
  • Картопля; 
  • Лимонний сік;
  • Мед;
  • Апельсинова шкірка.

Приготування:

  • Змішайте всі інгредієнти в одній мисці та перебийте блендером; 
  • Нанесіть маску на чисту шкіру, масажуючи круговими рухами. Це дозволить активним компонентам проникнути глибше;
  • Залиште маску на шкірі приблизно на 15 хвилин, щоб вона встигла подіяти;
  • Змийте маску теплою водою та насолоджуйтеся свіжістю і сяйвом вашої шкіри.

Переваги маски:

  1. Відлущує та розгладжує шкіру: кава та куркума діють як натуральні скраби, видаляють мертві клітини та роблять шкіру гладшою;
  2. Прибирає мертві клітини шкіри: завдяки активному масажу під час нанесення маски, ви стимулюєте кровообіг, а це сприяє оновленню шкіри;
  3. Природне сяйво: комбінація меду, лимонного соку та апельсинової шкірки надасть шкірі здорового вигляду.
  4. М’яка та еластична шкіра: маска зволожує та живить шкіру, робить її пружнішою.

Перед використанням маски обов’язково виконайте патч-тест на чутливій ділянці шкіри, щоб уникнути алергічних реакцій. Спробуйте самостійно приготувати цей простий рецепт і можете попрощатися з дорогими салонними процедурами. 

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