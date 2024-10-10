Як приготувати корисний кавовий скраб для тіла

Ця маска на основі кави подарує вашій шкірі свіжість і сяйво, та дозволить насолодитися процедурами, схожими на салонні, не виходячи з дому.

На сторінці BeautifulyouTips поділилися ефективним рецептом маски для шкіри, яку легко приготувати в домашніх умовах.

Інгредієнти:

Смажена куркума;

Кава;

Картопля;

Лимонний сік;

Мед;

Апельсинова шкірка.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти в одній мисці та перебийте блендером;

Нанесіть маску на чисту шкіру, масажуючи круговими рухами. Це дозволить активним компонентам проникнути глибше;

Залиште маску на шкірі приблизно на 15 хвилин, щоб вона встигла подіяти;

Змийте маску теплою водою та насолоджуйтеся свіжістю і сяйвом вашої шкіри.

Переваги маски:

Відлущує та розгладжує шкіру: кава та куркума діють як натуральні скраби, видаляють мертві клітини та роблять шкіру гладшою; Прибирає мертві клітини шкіри: завдяки активному масажу під час нанесення маски, ви стимулюєте кровообіг, а це сприяє оновленню шкіри; Природне сяйво: комбінація меду, лимонного соку та апельсинової шкірки надасть шкірі здорового вигляду. М’яка та еластична шкіра: маска зволожує та живить шкіру, робить її пружнішою.

Перед використанням маски обов’язково виконайте патч-тест на чутливій ділянці шкіри, щоб уникнути алергічних реакцій. Спробуйте самостійно приготувати цей простий рецепт і можете попрощатися з дорогими салонними процедурами.

Читайте також: