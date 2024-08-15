Як приготувати заспокійливий медовий скраб

Натуарльні лікувальні скраби для шкіри найбільш ефективні, якщо їх виготовляють зі свіжозмеленого насіння, коріння та зерен.

Натуральні домашні скраби можуть допомогти видалити відмерлі клітини шкіри, стимулювати кровообіг і покращити текстуру шкіри. Блогерка Jess Bergeron показала своїм підписникам, як приготувати натуральний та корисний медовий скраб, що може заспокоїти та пом'якшити вашу шкіру.

Вам знадобиться:

Свіжозмелений органічний овес (вівсянка). Він містить сполуки, які називаються авенантрамідами. Ці сполуки мають сильну протизапальну дію та здатні зменшити свербіж, почервоніння та подразнення. Ліпіди вівса можуть допомогти відновити та зміцнити шкірний бар’єр, прибрати сухость та подразнення.

Він містить сполуки, які називаються авенантрамідами. Ці сполуки мають сильну протизапальну дію та здатні зменшити свербіж, почервоніння та подразнення. Ліпіди вівса можуть допомогти відновити та зміцнити шкірний бар’єр, прибрати сухость та подразнення. Насіння льону. Воно багате альфа-ліноленовою кислотою, зменшує почервоніння, запалення та може допомогти зменшити свербіж. Воно має незамінні амінокислоти, які відіграють вирішальну роль у здоров’ї нашої шкіри. Насіння льону та лляна олія, що приймаються всередину та регулярно застосовуються зовнішньо, можуть зміцнити здоров’я шкіри.

Воно багате альфа-ліноленовою кислотою, зменшує почервоніння, запалення та може допомогти зменшити свербіж. Воно має незамінні амінокислоти, які відіграють вирішальну роль у здоров’ї нашої шкіри. Насіння льону та лляна олія, що приймаються всередину та регулярно застосовуються зовнішньо, можуть зміцнити здоров’я шкіри. Корінь солодки. При місцевому застосуванні має протизапальні властивості, які можуть допомогти заспокоїти шкіру. Він має протисвербіжну (значне полегшення свербіння) та протимікробну дії.

При місцевому застосуванні має протизапальні властивості, які можуть допомогти заспокоїти шкіру. Він має протисвербіжну (значне полегшення свербіння) та протимікробну дії. Екстракт Готу Кола (Gotu Kola), настояний на олії шипшини. Готу Кола – засіб, який часто додають у міцний чай і наносять серветкою на сверблячу запалену шкіру. Готу Кола сприяє загоєнню ран і регенерації шкіри, може збільшити вироблення колагену та його циркуляцію, що робить Готу Кола ідеальною травою для лікування різних шкірних хвороб. Олія шипшини насичена вітамінами С і Е, захищає шкіру від окисного стресу та заспокоює роздратовану шкіру.

Готу Кола – засіб, який часто додають у міцний чай і наносять серветкою на сверблячу запалену шкіру. Готу Кола сприяє загоєнню ран і регенерації шкіри, може збільшити вироблення колагену та його циркуляцію, що робить Готу Кола ідеальною травою для лікування різних шкірних хвороб. Олія шипшини насичена вітамінами С і Е, захищає шкіру від окисного стресу та заспокоює роздратовану шкіру. Неочищений мед. Він зволожує, захищає та допомагає ущільнити шкіру. Такий мед можна наносити безпосередньо на подразнену ділянку шкіри, щоб заспокоїти та вилікувати її.

Змішайте всі інгредієнти у дерев’яній мисці та ретельно перемішайте. Потім пересипте засіб у герметичну скляну банку та зберігайте її у холодильнику.

Наносьте це скраб обережно на шкіру 3-4 рази на тиждень.

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