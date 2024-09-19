Як приготувати молочно-лавандову ванну для розслаблення організму

На сторінці scienceofessentials розповіли, як потішити себе справжньою молочною ванною. Молоко стане чудовим вибором для тих, хто бореться із сухою сверблячою шкірою. У поєднанні зі заспокійливим ароматом і властивостями лаванди, в кінці тяжкого дня ви відчуєте себе розслабленими та відновленими.

Що знадобиться:

Сушені квіти лаванди 1/4 склянки;

Кліторія трійчаста (метеликовий горошок) 2 ст. л

Сухе молоко 1 склянка

Гідролат лаванди 2 ст. л (якщо хочете використати ефірну олію лаванди, додайте 4 краплі на 1 столову ложку олії жожоба)

Щоб робити:

Подрібніть лаванду, щоб виділилося більше ароматичних речовин;

Додайте висушену лаванду та кліторію трійчасту у френч-прес з гарячою водою;

Після пʼятихвилинного замочування вичавіть і процідіть сушені квіти з гарячої води;

Додайте сухе молоко, гідролат лаванди та проціджену воду;

Додайте розчин у ванну.

Поради:

Можна використати кокосове чи вівсяне сухе молоко для веганського варіанту;

Якщо у вас немає френч-преса, ви також можете використовувати ситечко або марлю;

Якщо вам не подобається аромат лаванди, ви можете замінити його сухими квітками ромашки та гідролатом ромашки.

За цим рецептом також можна зробити ванночку для ніг, щоб заспокоїти запалення та прибрати сухість.

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