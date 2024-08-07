Як приготувати натуральний бальзам для губ від герпесу

Саме використання трав’яних олій роблять цей бальзам для губ надзвичайно ефективним проти висипань герпесу.

Блогерка Jess Bergeron розповіла та показала своїм читачам, як приготувати бальзам для губ від герпесу з натуральних інгредієнтів.

Приготування трав’яних олій – це народне мистецтво. Ці олії є основою багатьох натуральних рецептів доглядових засобів. Такі олії здатні глибоко проникати в шкіру, дозволяючи лікарським травам працювати на клітинному рівні. У світі токсичних косметичних засобів зараз як ніколи важливо навчитися виготовляти власні трав’яні косметичні засоби.

Меліса має потужну противірусну дію і може допомогти організму швидко загоїти герпес, її можна приймати як внутрішньо, так і зовнішньо. Регулярне застосування меліси до та під час спалахів хвороби може значно зменшити появу герпесу.

Тако ж мелісу лимонну легко виростити в саду або знайти в аптеці, магазині чи на ринку. Олію меліси можна наносити на шкіру для боротьби з вірусними інфекціями, заспокоєння втомлених ніг, вона допомагає заспокоїти нервову систему та допомагає заснути.

Ромашкова олія має сильну протизапальну дію, вона може швидко зменшити біль і печіння від герпесу та сверблячих укусів комах, якщо нанести її на шкіру.

Що робити:

У сотейник додайте олію меліси та ромашки, карнаубський та бджолиний віск;

Розтопіть все, щоб поєднати;

Підготуйте форми для вашого бальзаму (можете використати пластиковий корпус (ліпстік) від старої помади, попередньо його гарно промивши) і залийте суміш;

Дайте їй охолонути та можна використовувати.

Тепер ви можете використовувати домашній засіб власного приготування для здоров'я ваших губ. Проте, зверніть увагу, щоб ви не мали алергії на інгредієнти цього бальзами, якщо ви сумніваєтеся в чомусь, зверніться за консультацією до лікаря.

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