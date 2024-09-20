Як приготувати натуральний дезодорант для чутливої шкіри

Існує безліч рецептів приготування натурального дезодоранту, але цей цікавий тим, що в ньому, на відміну від інших, взагалі не використовується харчова сода, яка може викликати подразнення шкіри.

На сторінці Herbal Academy розповіли про цікавий та швидкий рецепт приготування натурального дезодоранту, який витіснить з вашої полиці всі магазинні.

Майже у всіх натуральних рецептах дезодорантів використовується сода, авторка відео хотіла зробити щось більш щадне для шкіри. Харчову соду хвалять за її властивості нейтралізувати запах, однак у деяких людей вона може викликати значне подразнення шкіри. Високий рівень pH харчової соди може порушити природну кислотність шкіри, що призведе до почервоніння, свербіння та дискомфорту.

Для початку оберіть необхідний контейнер для майбутнього дезодоранту, щоб вам будо зручно ним користуватися.

Інгредієнти

Кокосова олія 2 ст. л

Канделільський віск 1,5 ч. л

Крохмаль тапіоки 1 ст. л

Ефірна олія 20-30 крапель

Приготування

Розтопіть канделільський віск;

Додайте кокосову олію та перемішуйте, поки вона повністю не розтане;

Зніміть з вогню, швидко додайте ефірні олії та перемішайте;

Додайте крохмаль тапіоки та збийте все це;

Розлийте у форми та дайте застигнути протягом 2 годин перед використанням.

Улюблені комбінації від авторки

20 крапель олії грейпфрута + 10 крапель олії кипариса; 20 крапель олії лаванди + 10 крапель олії лимона.

Інші комбінації ефірних олій, які варто спробувати:

Ялина + Грейпфрут;

Кипарис + Лимон;

Ромашка + Бергамот;

Чорний перець + Сандал;

Троянда + Ваніль;

Ялівець + Кипарис;

Імбир + Ветивер;

Чорна ялина + Ялиця.

Зверніть увагу

Якщо ви маєте алергію на певний компонент, авторка пропонує його замінити.

Ось кілька замін:

Кокосову олію можна замінити на олію ши. Вона швидко вбирається, тож можливо не буде так само ефективна протягом усього дня.

Канделільський віск можна замінити на бджолиний віск, але треба буде покласти подвійну кількість воску.

Крохмаль тапіоки замініть на порошок кореня маранти.

Цей дезодорант — чудова альтернатива всім хімічним косметичним засобам з магазину.

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