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Як приготувати натуральний мʼятний бальзам для краси ваших губ

Як приготувати натуральний мʼятний бальзам для краси ваших губ

Як приготувати мʼятний бальзам для губ / Фото: Credits

Натуральна косметика — ідеальний спосіб подбати про власну красу та здоровʼя без використання хімічних барвників та парабенів.

На сторінці Heathy Eating розповіли, як приготувати натуральній травʼяний бальзам для губ.

Інгредієнти:

  • Мʼята чи меліса 100 г;
  • Оливкова олія 100 мл;
  • Бджолиний віск (пропорція 1:3 після подвійного кип'ятіння оливкової олії та трав);
  • Олія з вітаміном Е 10 крапель.

Приготування:

  • Подрібніть трави та змішайте з олією;
  • Додайте їх у жаростійку банку та двічі прокип’ятіть протягом 2 годин. Стежте за тим, щоб воно "тушкувалося", а не кипіло;
  • Після цього процідіть і дайте рідині постояти мінімум 4 години (можна залишити на ніч), щоб олія відокремилася від води.
  • Потім повільно перелийте її в іншу банку. Обережно, щоб не було води;
  • Натріть трохи бджолиного воску в пропорції 1:3 до рідини;
  • Двічі прокип'ятіть, поки віск не розтане;
  • Дайте охолонути кілька хвилин і додайте олію з вітаміном Е;
  • Ретельно перемішайте та перемістіть у вибрану ємність;

У рецепті не використовуються ефірні олії, але якщо ви хочете сильніший аромат, можна додати кілька крапель ефірної олії перцевої м’яти. Замість мʼяти ви можете використати інші трави.

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