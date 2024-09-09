Як приготувати натуральний мʼятний бальзам для краси ваших губ

Натуральна косметика — ідеальний спосіб подбати про власну красу та здоровʼя без використання хімічних барвників та парабенів.

На сторінці Heathy Eating розповіли, як приготувати натуральній травʼяний бальзам для губ.

Інгредієнти:

Мʼята чи меліса 100 г;

Оливкова олія 100 мл;

Бджолиний віск (пропорція 1:3 після подвійного кип'ятіння оливкової олії та трав);

Олія з вітаміном Е 10 крапель.

Приготування:

Подрібніть трави та змішайте з олією;

Додайте їх у жаростійку банку та двічі прокип’ятіть протягом 2 годин. Стежте за тим, щоб воно "тушкувалося", а не кипіло;

Після цього процідіть і дайте рідині постояти мінімум 4 години (можна залишити на ніч), щоб олія відокремилася від води.

Потім повільно перелийте її в іншу банку. Обережно, щоб не було води;

Натріть трохи бджолиного воску в пропорції 1:3 до рідини;

Двічі прокип'ятіть, поки віск не розтане;

Дайте охолонути кілька хвилин і додайте олію з вітаміном Е;

Ретельно перемішайте та перемістіть у вибрану ємність;

У рецепті не використовуються ефірні олії, але якщо ви хочете сильніший аромат, можна додати кілька крапель ефірної олії перцевої м’яти. Замість мʼяти ви можете використати інші трави.

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