Як приготувати натуральний спрей для краси вашого волосся лише з двох інгредієнтів

Цей спрей легко приготувати лише з двох інгредієнтів і ваше волосся буде сяяти здоров’ям та красою.

Блогерка Sophia Esperanza розповіла своїм читачам як приготувати натуральний засіб для краси вашого волосся.

Інгредієнти:

Очищена вода - 2 склянки;

Розмарин 3-5 гілочок.

Приготування:

Ретельно промийте розмарин;

У великій каструлі з кришкою доведіть до кипіння 2 склянки очищеної води;

Коли вода закипить, вимкніть вогонь і зніміть каструлю з вогню;

Покладіть розмарин у каструлю з гарячою водою, перемішайте його дерев’яною ложкою, щоб весь розмарин занурився у воду;

Накрийте кришкою та поставте каструлю назад на конфорку, на якій вона нагрівалася. Вона все ще буде тепла, але не потрібно знову вмикати вогонь;

Дайте настоянці постояти, поки не охолоне, це 12 годин, іноді більше;

Потім процідіть розмарин і зберіть ароматну рідину в чисту скляну пляшку з розприскувачем;

Поставте в холодильник для охолодження.

Поради:

Якщо ви збираєтеся деякий час зберігати спрей в холодильнику, невелика кількість яблучного оцту може допомогти зберегти його свіжість. Крім того, він має переваги для шкіри голови та волосся.

Використання:

Розпилюйте розмариновий спрей на шкіру голови, роблячи масажні рухи руками. Масажуючи шкіру голови, ви стимулюєте кровообіг. Крім того, наносьте спрей на все волосся, щоб освіжити його після сну або відновити після активного дня. Спрей можна використовувати майже щодня, у будь-який час доби. Зазвичай це зручніше робити вранці та ввечері.

Скляночки такого спрею вистачає від тижнів до місяця, залежно від частоти використання. Цей рецепт підходить для багатьох типів волосся, але не для всіх. Отже, перед використанням краще зробити патч-тест або проконсультуватися з лікарем.

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