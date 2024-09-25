Рицинова олія та каркаде: як приготувати корисний засіб для губ

Виготовлення косметичних засобів вдома — не тільки корисне, але й захопливе проводження часу.
На сторінці jkb.journal авторка поділилася рецептом гібіскусової олії, яка стане чудовим натуральним засобом у догляді за губами. У сучасному світі ми часто втрачаємо можливість створювати корисні речі власноруч. Виготовлення косметичних засобів, приготування їжі з нуля, вирощування рослин із насіння — всі ці навички можуть допомогти нам стати більш самостійними та усвідомленими.
Інгредієнти:
- Сухі квіти гібіскуса (каркаде) — відомі своїми зволожувальними та живильними властивостями.
- Боби ванілі — додають приємний аромат і мають антиоксидантні властивості.
- Рицинова олія (касторка) — зволожує та захищає губи.
- Олія жожоба — глибоко проникає в шкіру, надаючи їй еластичності.
- Мигдальна олія — живить та пом'якшує губи.
Приготування:
- У зручну ємність додайте: 2 ст. л сухих квітів гібіскуса, боби ванілі, 2 ст. л рицинової олії, 2 ст. л олії жожоба, 2 ст. л мигдальної олії;
- Обережно нагрійте суміш на водяній бані чи на слабкому вогні. Не доводьте до кипіння, адже це може знищити корисні властивості олій;
- Коли суміш трохи охолоне, процідіть олію через марлю чи іншу натуральну тканину, щоб видалити часточки квітів і бобів;
- Перелийте готову олію в чисту пляшечку з темного скла, щоб захистити її від світла. Зберігайте в прохолодному місці.
Використання
Гібіскусова олія чудово зволожує губи, захищає їх від сухості та надає природного блиску. Використовуйте її щодня, особливо в холодну пору року, коли губи потребують особливого догляду.
Приготування гібіскусової олії — це простий і цікавий спосіб повернутися до натуральних засобів догляду.
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