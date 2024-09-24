Як приготувати натуральну маску з розмарином проти випадіння волосся

Дослідження 2015 року розглядало користь використання ефірної олії розмарину у людей з андрогенетичною алопецією — облисіння, пов’язане з генетикою та гормонами. Протягом 6 місяців 50 пацієнтів використовували олію розмарину. Результати свідчить про ефективність олії розмарину для стимулювання росту волосся.

На сторінці scienceofessentials розповіли, як приготувати маску з розмарином проти випадіння волосся. Це рецепт саме нічної маски з лавандою, кедром і розмарином для підтримки здоров’я та росту волосся.

Нічна маска виготовляється у скляному флаконі з піпеткою об’ємом 15 мл.

Лаванда 4 краплі

Розмарин 4 краплі

Кедрове дерево 4 краплі

Наповніть половину пляшки аргановою олією. Решту заповніть фракціонованою кокосовою олією чи олією жожоба.

Нанесіть кілька крапель на пальці та помасажуйте волосся від коренів до кінчиків за 8 годин до миття. Можна нанести масло на ніч, а зранку змити. Авторка каже, що після її використання, волосся завжди м’яке та блискуче.

Випадання волосся може бути викликано різними змінами в організмі, наприклад дефіцитом заліза, дисбалансом щитоподібної залози чи гормональним дисбалансом, хворобами, стресом або інфекціями. Воно також може бути наслідком приймання ліків або змін у дієті. Якщо вас турбує випадіння волосся, краще звернутися до лікаря для розв'язання цієї проблеми.

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