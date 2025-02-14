Як приховати темні кола під очима: корисні поради

Темні кола під очима — знайома багатьом проблема. Навіть якщо ви намагаєтеся дотримуватися режиму сну, завжди знайдеться щось, що завадить відпочинку. А бувають дні, коли навіть восьмигодинний сон не рятує ситуацію — темні кола залишаються на місці.

Генетика, алергії, надмірне перебування на сонці чи просто недосип — причин може бути безліч. На щастя, існують перевірені б’юті-трюки, які допоможуть швидко замаскувати цю проблему та про які розповіло видання RealSimple.

Що таке коректор кольору

Корекція кольору — це мистецтво використання додаткових кольорів (які знаходяться на протилежних сторонах колірного кола) для нейтралізації недоліків шкіри. На відміну від звичайного коректора, цей метод передбачає нанесення кольору, який нівелює певний дефект.

Коректуючи колір на обличчі, ви наносите додатковий відтінок саме на ту ділянку, яка потребує корекції. Наприклад, зелений коректор прибирає почервоніння, оскільки зелений та червоний — додаткові кольори на колірному колі.

Як підібрати правильний коректор кольору

Правильний вибір коректора — запорука успіху. Це може здатися складним через яскраві відтінки, але є прості правила:

Темно-сині чи фіолетові кола під очима найкраще приховує персиковий чи помаранчевий коректор. Помаранчевий колір нейтралізує синяву.

Для світлого тону шкіри вибирайте персиковий коректор.

Темніший тон шкіри потребує помаранчевого відтінку.

Важливо перевіряти коректор за денного освітлення, щоб переконатися, що він гармонійно зливається зі шкірою.

Шпаргалка для корекції кольору

Тьмяна, жовтувата шкіра — фіолетовий коректор

Темно-фіолетове чи синє знебарвлення — жовтий

Почервоніння (прищі, плями) — зелений

Темні кола під очима — персиковий

Незалежно від того, з якою проблемою ви стикаєтеся, коректор кольору допоможе її вирішити.

Як відкоригувати темні кола під очима

Зволоження — ключ до успіху. Почніть із нанесення зволожувального крему для очей. Суха шкіра під очима підкреслить темні кола та зробить їх помітнішими. Крем підготує основу для коректора та забезпечить гарне нанесення продуктів. Нанесіть коректор кольору. Використовуйте персиковий чи помаранчевий коректор, щоб нейтралізувати темні кола. Наносьте продукт лише на темні ділянки, щоб уникнути помаранчевого відтінку на шкірі. Нанесіть коректор у формі "V", зосередивши вершини на внутрішньому та зовнішньому куточках ока. Розтушуйте коректор пухнастим пензликом, щоб він природно злився зі шкірою. Додайте шар консилера. Поверх коректора нанесіть консилер, який відповідає вашому тону шкіри. Це дозволить замаскувати колірну корекцію та вирівняти загальний тон. Наносьте консилер легкими рухами, щоб не перевантажити область під очима.

Поради

Для сухої шкіри уникайте використання пудри, щоб не підкреслити зморшки.

Для жирної шкіри використовуйте легку напівпрозору пудру, щоб закріпити консилер.

Не наносьте занадто багато продукту. Почніть із мінімальної кількості, поступово додавайте за необхідності.

Як зменшити темні кола та набряклість

Мішки під очима можуть відкидати тінь, а це посилює темні кола. Щоб зменшити набряклість, зберігайте крем для очей у холодильнику. Прохолода звужує судини, зменшує припухлість. Використовуйте білий лайнер. Щоб зробити погляд свіжішим, нанесіть білу чи нюдову підводку вздовж нижньої ватерлінії ока. Це візуально відкриє очі та зробить їх яскравішими. Нанесіть консилер у зовнішньому куточку ока та розтушуйте його у напрямку скроні. Це створить ефект піднятого погляду. Не забудьте завити вії для завершення образу.

Найпоширеніші помилки

Не перевантажуйте шкіру продуктами. Занадто багато шарів створює неприродний вигляд і додає вам втомленості.

Перевіряйте макіяж за природного освітлення, щоб переконатися, що всі продукти гармонійно злилися зі шкірою.

Замаскувати темні кола під очима легко, якщо знати правильну техніку. Дотримуйтесь цих порад і ви зможете створити свіжий вигляд навіть після безсонної ночі.

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