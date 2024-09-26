Як розгладити зморшки на чолі: корисні вправи від експертки

Регулярний масаж не лише покращує кровообіг, але й сприяє гарному тонусу шкіри, робить її еластичнішою та молодшою.

На сторінці krasa.bez.ykoliv авторка поділилася ефективним способом масажу обличчя, який допоможе зменшити зморшки на чолі.

Кругові рухи: використовуйте кісточки пальців, роблячи кругові рухи всією поверхнею чола. Продовжуйте масажувати шкіру до легкого почервоніння. Цей етап допоможе розігріти шкіру та підготувати її до подальших маніпуляцій. Пропрацювання складок: затискайте шкіру між пальцями та "перетирайте" її. Рухайтеся з рахунком до п’яти: 1...2...3...4...5. Цей метод активізує кровообіг і допоможе розслабити м’язи, що зменшить видимість складок. Щипкові рухи: легкими щипковими рухами "виштовхуйте" зморшки вздовж їхньої лінії. Цей спосіб допоможе розгладити шкіру та зменшити напруження в цій зоні. Вібраційний масаж: використовуйте чотири пальці, щоб масажувати шкіру з-під брів догори, проходячи всю зону чола до лінії росту волосся. Цю вправу можна виконувати з обох боків, чергуючи їх або виконуючи одночасно.

Регулярний масаж допомагає розгладити зморшки та покращити загальний стан шкіри, а стимуляція кровотоку робить шкіру більш здоровою та сяйливою. Масаж допомагає зняти напругу та стрес, що також має позитивний вплив на шкіру обличчя.

Цей простий масаж можна виконувати вдома та займе він лише кілька хвилин на день. Регулярність — ключ до досягнення бажаних результатів, тому намагайтеся виконувати його постійно та зробіть частиною свого щоденного догляду за шкірою.

Читайте також: