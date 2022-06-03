Як стрес впливає на шкіру

Як стрес впливає на шкіру

Наш епідерміс та нервова система розвиваються із ектодерми – спільного зародкового листка. Під час стресу нервова система надсилає шкірі сигнал: "У нас проблеми".

Чому та як стрес впливає на стан шкіри, розповідає лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Наслідки стресу для шкіри

Стрес – це відповідь організму на подразник. Коли ми опиняємося у стресовій ситуації, миттєво вмикається нервова система, за нею – гормональна. В кров викидаються гормони стресу – кортизол, адреналін, нонадреналін. На цьому фоні:

сповільнюється мікроциркуляція крові;

виникає спазм судин та капілярів;

знижується рівень гормонів естрогенів, які відповідають за якість та молодість шкіри;

послаблюється імунна система шкіри;

виробляється гіалуронідаза – фермент, який розщеплює гіалуронову кислоту.

Чим довше ми стресуємо, тим гірші наслідки будуть для шкіри.

У довготривалій перспективі хронічний стрес:

сповільнює процеси оновлення клітин шкіри через що тьмяніє роговий шар епідермісу;

знижує здатність захисного бар’єру відбивати атаки патогенних (поганих) мікроорганізмів, контролювати розмноження умовно-патогенних мікроорганізмів, які є складовою мікробіому, та нейтралізувати вільні радикали;

спричиняє появу поверхневих зморшок, оскільки ми втрачаємо гіалуронову кислоту;

робить шкіру гіперчутливою до алергенів, сонця, вітру і навіть звичних компонентів косметики – можуть з’являтися підшкірні висипання, почервоніння, свербіж, стягнутість;

призводить до надмірного синтезу шкірного сала і загострення акне.

Швидка допомога для шкіри в умовах стресу

Насамперед спробуйте пом’якшити вплив стресу на організм, підвищивши рівні чотирьох гормонів організмі, – дофаміну, окситоцину, серотоніну й ендорфіну.

Смачна корисна їжа, винагорода за маленьке, але важливе для вас досягнення (наприклад, за ранкову пробіжка попри лінь) збільшать рівень гормону дофаміну.

Обійми або якісно проведений час із близькими людьми, турбота про домашнього улюбленця – окситоцину.

Медитація, глибокий сон, прогулянка парком зі стаканчиком кави у погожий день – серотоніну.

Шматочок чорного гіркого шоколаду, сміх, прослуховування улюбленої музики, свіжий м’ятний чай – ендорфіну.

Для покращення стану шкіри в умовах стресу я раджу:

м’який пілінг раз на тиждень – відлущить ороговілі клітини;

самомасаж обличчя вранці та ввечері – покращить мікроциркуляцію крові й насичить шкіру киснем;

якісне зволоження для забезпечення потрібного рівня вологи в роговому шарі епідермісу – денний/ нічний зволожувальний крем, термальна/ квіткова вода, денні/ нічні зволожувальні маски;

антистресову сироватку з вітаміном С, Е, пептидами колагену, амінокислотами, ніацинамідом, ретиноїдами – вирівняє тон шкіри, розгладить поверхневі мімічні зморшки, відновить гідроліпідний баланс, нейтралізує вплив вільних радикалів, заспокоїть та додатково зволожить шкіру;

якісний семигодинний-восьмигодинний сон;

збагачення раціону продуктами, у складі яких міститься Омега-3, вітаміни А, С, цинк, залізо, селен;

профілактичний прийом вітаміну D;

щоденні прогулянки на свіжому повітрі;

помірна фізична активність – налагоджує виведення лімфатичної рідини з організму, насичує клітини шкіри киснем, знижує рівень кортизолу в крові.

Якщо є можливість, навідайтеся до косметолога для проведення професійних косметичних процедур.

Любіть себе та свою шкіру!

Читайте також: