Як ультрафіолет пошкоджує шкіру: правила використання сонцезахисного крему

На початку 60-х років минулого століття французька акторка Бріжіт Бардо ввела в моду засмагання топлес. Якби ж вона знала, що ультрафіолет пришвидшує фотостаріння й сприяє розвитку раку шкіри, то що дві години наносила на шкіру сонцезахисний крем й ховалася в розсіяній тіні.

Як ультрафіолет пошкоджує шкіру та як правильно користуватися сонцезахисним кремом, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Сонце виробляє три типи випромінювання:

видимий спектр, тобто сонячне світло;

ультрафіолет;

інфрачервоне випромінювання.

Ультрафіолет ділиться на три спектри: UVА, UVВ, UVС. Нас цікавлять хвилі UVА і UVВ, оскільки UVС не досягають поверхні землі.

UVА – довгі хвилі ультрафіолету, які сприяють виникненню майорських "прищів" (акне + сонячна алергія) й окислювального стресу. Окислення й відновлення – нормальний процес, який безперервно перебігає в організмі. Але якщо кількість антиоксидантів, які нейтралізують вільні радикали (радикальні атоми кисню), критично зменшується під дією УФ, пошкоджені клітини гинуть.

Прикметні риси UVА: проникають вглиб шкіри, до дерми, не виробляють вітамін D, формують "швидку" засмагу, викликають запальний процес, порушують цілісність гідроліпідної мантії, послаблюючи захисні механізми шкіри.

UVВ – короткі хвилі ультрафіолету, які пошкоджують ДНК клітин шкіри й позаклітинний матрикс. ПМ – це основа сполучної тканини, яка складається із білків: колагену, еластину, гіалуронової кислоти.

Прикметні риси UVВ: формують сонячні опіки, відповідальні за появу темної, стійкої засмаги й синтез вітаміну D, сприяють зневодненню епідермісу та появі гіперпігментації.

А разом UVА і UVВ-промені прискорюють старіння шкіри (фотостаріння) й сприяють розвитку раку.

Правильний сонцезахисний крем повинен містити в собі фільтри від обох типів ультрафіолету. Лише так можна уникнути появи засмаги, поява якої свідчить про те, що активовані шкірою клітини меланоцити не змогли "перетравити" ультрафіолет. Меланоцити – своєрідна сонцезахисна парасолька, вбудована в наш організм під час народження. Але, на жаль, її захисна функція обмежена в часі – без санскріну меланоцити борються з УФ приблизно 10-15 хвилин.

Як ультрафіолет пов’язаний із раком шкіри?

Клітини з пошкодженими ДНК здатні мутувати. Накопичення таких клітин може привести до їх безконтрольного росту та поділу, що й сприяє формуванню доброякісних чи злоякісних новоутворень.

Правила використання сонцезахисного крему

1. Наносьте сонцезахисний крем зі SPF 30-50 мінімум за пів години до виходу з дому на чисту суху шкіру.

2. Один квадратний сантиметр шкіри – 2 мг крему.

Для обличчя – це приблизно 1,2 мл засобу. Потрібну кількість зручно виміряти за допомогою тонкого інсулінового шприца.

Наносьте крем рівномірним шаром, не оминаючи виски, вуха, привушні зони, шию й інші відкриті ділянки тіла. Використовуйте санскрин не лише в сонячний, але й у хмарний день, бо навіть у похмурний день ультрафіолет "осідає" на вашій шкірі.

3. Протягом дня оновлюйте сонцезахист.

Якщо протягом робочого дня ви перебуваєте в офісі, достатньо повторно нанести крем перед виходом на вулицю увечері.

Під час відпочинку на пляжі використовуйте крем повторно кожні дві години й після кожного занурення у воду.

4. Під час виконання макіяжу спочатку наносьте сонцезахисний крем, потім – тональний. Головна умова – сонцезахисний крем має повністю поглинутися шкірою. Раджу використовувати сумісні креми одного бренду, щоб уникнути появи алергії чи висипань.

Любіть себе та свою шкіру!

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