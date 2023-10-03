Як мати молодший вигляд, коли стаєте старшими: 9 порад експертки з краси

З віком наше тіло змінюється. І не всі зміни ми готові прийняти, тому тим, хто ще не може полюбити себе з усіма новонабутими зморшками і складками, варто дослухатися до порад б'юті-експертів, які знають, як зберегти молодість.

Навіть якщо вам пощастило з генетикою, важливо ретельно дбати про свою шкіру, а також про дієту та спосіб життя, якщо ви хочете якомога довше не бачити в себе ознак старіння.

Коли нам виповнюється близько двадцяти років, вироблення колагену знижується приблизно на 1% на рік. Хоча це зниження відбувається повільно, згодом нестача колагену може призвести до того, що шкіра стане тонкою і почне провисати, що призведе до появи тонких зморшок. На щастя, є низка способів вирішити цю проблему, і жоден із них не передбачає використання ботоксу чи дорогих ін'єкцій наповнювачів.

Професійна косметологиня Фей Перселл, керівниця відділу досліджень і розробок засобів догляду за шкірою, назвала The Sun 9 важливих складників для збереження молодості та краси.

Пептиди

Ключовим моментом збереження молодості є використання продуктів, які надають шкірі пружності й одночасно глибоко зволожують і зберігають колір обличчя. Шукайте антивікові продукти, до складу яких входять пептиди.

Ретинол

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Ті, хто живе й дихає красою, знайомі з ретинолом, антивіковим засобом, що сприяє оновленню клітин. Ретинол також дуже ефективний у боротьбі з гіперпігментацією та нерівною текстурою шкіри. Однак його треба додавати до процедури догляду за шкірою повільно.

Очевидними ознаками того, що ви використовуєте занадто багато засобів, є подразнена шкіра, яка лущиться, почервоніння або болісність. Фей рекомендує починати використовувати новий продукт з одного або двох разів на тиждень, поступово збільшуючи частоту використання. Увечері розподіліть 1-2 порції продукту рівномірно на сухій шкірі – нанесення ретинолу на вологу шкіру може підвищити ймовірність подразнення.

Гіалуронова кислота

За словами Фей, ще один чудовий інгредієнт для будь-якого віку – гіалуронова кислота, яка особливо корисна для підтримки зрілої шкіри. Вона не лише підвищує рівень гідратації, але й може посилити пружність шкіри та розгладити зморшки завдяки своєму ефекту збільшення об'єму.

Проте тут також важливо знати правильний спосіб нанесення сироватки, попередила експертка. Якщо на поверхні шкіри немає вологи, гіалуронова кислота може витягнути її з нижніх шарів дерми, що своєю чергою може зробити вашу шкіру сухішою. Наносьте сироватку на вологе обличчя, щоб шкіра стала зволоженою і сяйливою.

Вітамін Е

Вітаміни для волосся жінок і чоловіків / Фото: Credits

Вітамін Е, один із найпотужніших антиоксидантів, чудово підходить для надання шкірі молодшого вигляду. Він не лише підтримує оновлення клітин, його потужна формула також допомагає відновити ушкодження шкіри, спричинені ультрафіолетовим випромінюванням, і навіть загладити шрами та зменшити гіперпігментацію. Крім того, вітамін Е має зволожувальні й загоювальні властивості та допомагає зміцнити бар'єрну функцію шкіри.

Вода

Важливо не лише те, що ви наносите на обличчя, але й те, як ви доглядаєте за ним зсередини – і тут необхідна здорова, збалансована й повноцінна дієта. Намагайтеся споживати щонайменше 2 літри води або інших напоїв без цукру й кофеїну щодня, щоб ваша шкіра залишалася зволоженою. Не чекайте, поки відчуєте спрагу – це означає, що ви, мабуть, уже зневоднені.

Цукор та алкоголь

Продукти, які ви споживаєте, також відіграють ключову роль у зовнішньому вигляді шкіри, а дієта з високим вмістом цукру прискорює процес старіння. Майте це на увазі, коли справа стосується алкоголю: коктейлі та солодкі вина можуть містити надзвичайно багато цукру.

Масаж своїми руками

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Мінімасаж, який ви зробите собі самі під час щоденних процедур, дійсно може допомогти обличчю мати молодший вигляд. Він покращує кровотік і знімає напруженість, допомагає позбутися набряклості обличчя та покращує його колір. Використовуйте широкі кругові рухи, проводячи від вух до горла і вгору вздовж лінії підборіддя, та зосередьтеся на м'язах щік, які можуть допомогти підняти лінію підборіддя.

Здоровий сон

Наша шкіра так само, як і ми, любить добре виспатися. Хоча для деяких це може бути складно, вам варто намагатися спати щонайменше сім годин щоночі – це дає вашій шкірі чудову можливість відновитися й допомогти новим клітинам замінити старі.

Легкий макіяж

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Зморшки неминучі, але їх зовнішній вигляд може бути підкреслений неправильним використанням декоративної косметики. В міру того, як ваша шкіра дорослішає, замініть важчу тональну основу на легший і зволожувальний крем.

Шукайте продукти з написом "зволожувальний" або "світловідбивальний" на етикетці та додайте трохи рідких рум'ян на щоки для рожевого й сяйливого відтінку.

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