Як використовувати ролер для обличчя у догляді за шкірою

В останні роки ролери для обличчя стали важливою частиною рутинного догляду за шкірою та їхня популярність лише зростає.

Проте використання ролерів для обличчя сягає глибокої давнини. Зокрема, нефритові валики застосовували ще в Китаї понад тисячу років тому для покращення стану шкіри та підтримки молодості обличчя. Сьогодні ці інструменти здобули визнання дерматологів і косметологів у всьому світі.

Видання Real Simple розповіло, що ролики для обличчя зазвичай виготовляють із натуральних мінералів, таких як нефрит, рожевий кварц, аметист або обсидіан. Їхня структура ідеально підходить для масажу обличчя, оскільки вони природно прохолодні на дотик. Традиційний валик має два кінці: більший для обробки широких зон обличчя, як-от щоки, лоб і підборіддя, а менший — для делікатних ділянок навколо очей та носа.

Переваги використання валика для обличчя

Окрім очевидного естетичного задоволення від масажу холодним каменем ролери для обличчя приносять безліч користі для шкіри:

Покращення мікроциркуляції. Навіть кілька хвилин масажу щодня можуть значно покращити кровотік, а це сприяє рівномірнішому тону шкіри та природному сяйву.

Навіть кілька хвилин масажу щодня можуть значно покращити кровотік, а це сприяє рівномірнішому тону шкіри та природному сяйву. Зняття м'язової напруги. Як і у будь-якому масажі, рухи валика допомагають розслабити м'язи обличчя, зменшують наслідки стресу.

Як і у будь-якому масажі, рухи валика допомагають розслабити м'язи обличчя, зменшують наслідки стресу. Зменшення набряків. Масаж стимулює лімфатичний дренаж, сприяє виведенню зайвої рідини з тканин.

Масаж стимулює лімфатичний дренаж, сприяє виведенню зайвої рідини з тканин. Покращення поглинання косметичних засобів. Використання валика після нанесення сироваток та кремів підсилює їхнє проникнення у шкіру.

Використання валика після нанесення сироваток та кремів підсилює їхнє проникнення у шкіру. Охолоджувальний ефект. Для посилення ефекту можна зберігати валик у холодильнику, це особливо корисно для зменшення набряків під очима вранці.

Як правильно користуватися ролером для обличчя

Очистьте шкіру. Перед використанням ролера важливо вимити обличчя, щоб уникнути розповсюдження забруднень і бактерій. Нанесіть доглядові засоби. Сироватки, масла чи зволожувальні креми допоможуть ролеру краще ковзати та підсилять його дію. Почніть масаж. Використовуйте більший бік ролера для щік, підборіддя та чола. Рухайтеся від центру обличчя назовні та виконуйте плавні рухи вгору. Для зони під очима використовуйте менший валик. Починайте з внутрішнього куточка та рухайтеся назовні, не натискайте надто сильно. Повторюйте рухи протягом 5–10 хв. Регулярність. Оптимальна частота використання — 3–5 разів на тиждень. Зберігайте валик у чистоті. Його потрібно мити хоча б раз на тиждень, щоб запобігти розмноженню бактерій.

Помилки, яких слід уникати

Використання ролера на сухій шкірі. Це може спричинити розтягнення шкіри та її подразнення.

Це може спричинити розтягнення шкіри та її подразнення. Занадто сильний тиск . Масаж має бути делікатним. Надмірний тиск може призвести до розриву капілярів.

. Масаж має бути делікатним. Надмірний тиск може призвести до розриву капілярів. Рухи вперед-назад або вниз . Правильний напрямок руху — лише назовні та вгору.

. Правильний напрямок руху — лише назовні та вгору. Забруднений валик. Регулярне очищення інструменту — запорука гігієнічного та безпечного використання.

Регулярне очищення інструменту — запорука гігієнічного та безпечного використання. Поєднання з агресивними процедурами. Не рекомендується використовувати ролер одразу після мікроголкового проколювання чи дермаролінгу.

Поради

Для розслаблювального ефекту використовуйте ролер перед сном.

Поєднуйте масаж із масками для обличчя, щоб підсилити їхню дію.

Обирайте валик відповідно до потреб вашої шкіри. Нефритовий ролер підходить для жирної та комбінованої шкіри, тоді як рожевий кварц чудово працює для чутливої шкіри.

Валик для обличчя — не просто модний тренд, а ефективний засіб для догляду за шкірою. Коли ви додаєте цей простий ритуал до свого б'юті-розпорядку, ви можете значно покращити стан шкіри, зменшити набряки та додати обличчю здорового сяйва.

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