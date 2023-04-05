Як зберегти колір фарбованого волосся

Хочете змінити колір волосся чи оновити фарбування? Звісно, у такому разі ви відвідуєте свого майстра, а він допомагає вдосконалити тон, зафарбувати корені чи поекспериментувати з кольором. Але після б’юті-процедури постає питання про те, як продовжити сяяння та яскравість і зберегти красу волосся? У цій статті ми зібрали основні поради й підказки провідних експертів.

Дотримуйтеся правильного очищення

Перше правило — у жодному разі не мити голову протягом доби після фарбування, а бажано якомога довше. Вода розкриває кутикулу волосся, тому молекули пігменту стають сприйнятливими до вимивання. Чим більше ви миєте, тим швидше зникає колір. Оскільки багато людей миють голову щодня, вони постійно піддаються впливу цього чинника. Варто збільшити проміжок часу між кожним миттям голови. А щоб підтримувати свіжий вигляд зачіски, застосовуйте час від часу сухий шампунь.

Друге правило — використовуйте професійні шампуні для волосся, що захищають колір. Наприклад, Matrix Total Results Color Obsessed Shampoo з антиоксидантами в складі чи Kerastase Reflection Bain Chromatique Riche Shampoo, що містить олію рисових висівок, екстракт лічі та вітамін Е. Основну кількість шампуню зосереджуйте на коренях, а не на середині й кінчиках волосся, оскільки це сприяє збереженню барвника в структурі кожної волосинки.

Третє правило — під час миття тонованого чи фарбованого волосся вмикайте воду комфортної прохолодної температури, оскільки це допоможе продовжити яскравість кольору. Миття негарячою водою або хоча б споліскування після гігієнічної процедури допомагає закрити кутикулу.

Оберіть нові доглядальні продукти

Щоб підтримувати гарний вигляд яскравого фарбування, вам, очевидно, доведеться попрощатися зі звичними засобами для догляду й обрати нові. Багато косметики для волосся містить сульфати, солі й агресивні мийні складові, тому вони й приваблюють своєю ціною. Проте, варто зважати, що ці компоненти послаблюють волосся та сприяють швидшому вимиванню кольору. Замість цього шукайте продукти, які не містять сульфатів і спирту. Вони так само добре очищають і допоможуть вашому волоссю зберегти колір надовго. Звертайте увагу на спеціальні серії засобів для фарбованого волосся, які містять шампунь, кондиціонер, маску зі схожими компонентами.

Уникайте термічного впливу на волосся

Тепло є основним джерелом пошкодження волосся. І чим більше ослаблене ваше волосся, тим менше шансів, що воно відмінно зберігатиме колір. Ви псуєте своє волосся щоразу, коли сушите його феном або використовуєте стайлери для укладання. Якщо ви ніяк не можете обійтися без термоприладів для створення бажаної зачіски, тоді пропонуємо використовувати незмивний кондиціонер чи олію з термозахисними властивостями. Формула цих засобів створює захисний бар’єр і наповнює волосся потрібною вологою, забезпечуючи стійкість кольору. Використовуйте гарячі інструменти на низькому рівні температури, а також радимо уникати кількаразового впливу гарячого інструмента на одну й ту саму ділянку волосся. Крім того, одним із головних ворогів довготривалого яскравого кольору є ультрафіолетове випромінювання, тож перед прогулянкою сонячного дня додайте фінішний спрей з УФ-фільтром до свого ранкового ритуалу краси.

І наостанок хочемо нагадати, що догляд за волоссям має бути не тільки зовнішнім, а й внутрішнім. Стежте за станом організму, уникайте дефіцитів вітамінів, мінералів, омега жирних кислот. Дієта, багата жирною рибою, такою як лосось і скумбрія, наситить ваше волосся омега-3, надавши йому гарного сяяння та сили. Додайте трохи волоських горіхів та отримайте вітамін Е, який допоможе боротися із сухістю й ламкістю після фарбування. Будьте уважними до себе й насолоджуйтеся красою свого волосся.