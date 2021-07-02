Як зберегти красу під час тривалого лікування 

Ми часто забуваємо, що головна функція шкіри — захищати організм. Шкіра — його важлива сигнальна система, яка перша дає знати, якщо трапляється збій в імунітеті. Наприклад, про патології чи запалення можуть свідчити висипання на обличчі і тілі або незвичний колір шкіри. У такому разі лікування у дерматолога призведе лиш до тимчасового поліпшення стану та заняття симптомів, а не лікування основного захворювання.

Про свій досвід роботи з пацієнтами, які страждають на онокологічні захворювання поділилась лікарка-дерматовенерологиня Олена Скрипнікова.

Якщо ви відчуваєте що ваша шкіра має незвичний вигляд чи так відчувається, обов’язково звертайтеся за консультацією до лікаря-дерматолога. Не займайтесь самолікуванням. Лікар зможе відрізнити суто естетичну проблему від хвороби та порадить вам спеціаліста, до якого слід звернутись, якщо зовнішні проблема є сигналом про більш важкий стан здоров’я.

У людей, які страждають на важкі тривалі хвороби та проходять тривале лікування, шкіра теж втрачає нормальний збалансований стан. Найчастіше такі пацієнти жаліються на сильну сухість і стягнутісь шкіри — можливі навіть порушення цілісності. А тьмяний і наіть сірий колір обличчя — те, що звертає на себе увагу наспмперед.

Шкіра таких пацієнтів потребує особового догляду, якісного та ретельно підібраного фахівцем естетичної медицини у колаборації з лікарем, який веде основне захворювання. Особливо обличчя потерпає від процесів, які відбуваються у внутрішніх органах людини. Та незалежно від захворювання, особливо жінки страждають від свого «нового» та незвичного зовнішнього вигляду. Основна мета роботи зі шкірою такого пацієнта – полегшити симптоматику, яка викликана основним захворюванням, зняти поточні запалення та зовнішнє зневоднення, допомогти жінці почуватися та мати гарний, наскільки це можливо, вигляд.

Лікарка-дерматовенерологиня Олена Скрипнікова

Зазвичай пацієнти скаржаться на те, що шкіра має дуже тьмяний вигляд, що вона зовсім зневоднена. В таких випадках лікар може порадити провести курс поверхніх, м’яких пілінгів та глибокого зволоження в поєднанні з мікротоковою терапією. Курс процедур призначається мінімум на 10 відвідувань із частотою 1 раз на тиждень. Для підтримки стану шкіри між прийомами у лікаря-дерматолога призначаються професійні зволожувальні креми та багато інших додаткових доглядових засобів, відповідно до потреби шкіри.

Перші процедури відвідання спеціаліста можуть ззовні не дати суттєвих змін, оскільки шкіра потерпала від наслідків лікування основного захворювання. Але приблизно після третього відвідування лікаря-дерматолога професійні процедури почнуть давати свій результат.

Метод мікротокової терапії направлений на вплив фізіологічних мікротоків на різні шари шкіри і м'язову систему обличчя. Результатом впливу є нормалізація фізіологічної активності клітин шкіри, м'язової тканини, лімфатичних вузлів і судин, що своєю чергою, забезпечує лікування різної проблематики шкіри, її зволоження та реабілітації. Крім того, за допомогою мікротокової терапії врач-дерматолог вводить професійні американські сироватки, щоб пришвидшити обмінні процеси і наситити глибокі шари шкіри антиоксидантами, пептидами, рослинними екстрактами та вологою.

Після закінчення основного курсу процедур можна продовжувати періодичне відвідання лікаря-дерматолога, оскільки шкірі потрібне додаткове живлення та оздоровлення. Павильний догляд за шкірою забезпечує не тільки красивий зовнішній вигляд, а, насамперед, її здоров’я. Не слід нехтувати на перший погляд незначними ритуалами, як очищення, тонізація, нанесення зволожувального та сонцезахисного крему, які є запорукою профілактики серйозних проблем зі шкірою. Професійні процедури можуть пришвидшити процеси загоєння, тому обов’язково звертайтесь за консультацією до свого лікаря-дерматолога.

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