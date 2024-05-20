Як зробити корисну й омолоджувальну медово-кавову маску для обличчя: розповідає фешнблогерка

Це дуже проста та дієва маска для вашого обличчя та зони декольте з продуктів, які можна знайти у вас на кухні.

На своїй сторінці в TikTok фешнблогерка DaYa.CaRe поділилась рецептом домашньої доглядової маски з меду та кави. Кофеїн – це джерело серину, що працює як потужний антиоксидант для омолодження шкіри. Така маска допоможе очистити обличчя від вугревого висипу та зменшить шрами від нього. Кофеїн також допомагає підвищити вироблення колагену, що допомагає підвищити тонус шкіри та згладити сліди від шрамів акне. Він допомагає у боротьбі з різними проблемами шкіри.

Кофеїн та хлорогенові кислоти, що містяться у какао-бобах, зменшать запалення та допоможуть за умови екземи, акне та псоріазу. Крім того, кавова гуща може допомогти у боротьбі з інфекціями шкіри завдяки її антимікробним властивостям.

Поєднання кави та меду творить дива з вашою шкірою. Текстура кавової гущі допомагає скрабувати шкіру, тоді як кофеїн зменшує набряки. Мед також є дуже цінним своїми антибактеріальними та зволожувальними властивостями. Якщо використовувати його регулярно, ваша шкіра стане сяйливою та красивою.

Вам знадобиться:

Тарілка;

Кава;

Мед.

Що робити:

Насипте дві ложки меленої кави у тарілку;

Додайте мед і ретельно все перемішайте;

У вас має вийти тягуча маса;

Рівномірно нанесіть її на обличчя за допомогою спеціальної ложечки або рукою;

Залиште на обличчі на 20-25 хвилин;

Змийте теплою водою.

Порада:

Після маски можете нанести зволожувальний крем або олію Ши, як це зробила авторка відео.

Таку маску легко робити вдома, адже вона складається з інгредієнтів, що легко знайти на кухні майже кожної господині. Та все ж таки хочемо звернути вашу увагу, що компоненти цієї маски можуть спричинити алергічну реакцію на шкірі, тому перед її використанням краще проконсультуватися з вашим лікарем.

До речі, нещодавно ми писали про “Цікавий факт: що буде з організмом, якщо кожного дня їсти мед”

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