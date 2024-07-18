Як зробити лавандове мило вдома

Лаванда надзвичайна рослина з чарівним ароматом, з якої можна зробити фантастичне домашнє мило.

Садівник Alessandro Vitale поділився власним рецептом лавандового мила, яке він робить з квітів, вирощених у власному саду.

Інгредієнти:

Мильна основа - 500 г

Овес - 2 ст. л

Ефірна олія лаванди - 20 крапель

Сухі квіти лаванди - 2 ст.л

Що робити:

Розтопіть мильну основу;

Якщо використовуєте масло ши (карите), переконайтеся, що воно натерте, а не подрібнене, оскільки воно плавиться довше, ніж мильна основа;

Якщо використовуєте порошок, спочатку ретельно змішайте його з олією, щоб усунути грудочки, а потім додайте його до розтопленого мила.

Коли розтане, вимкніть вогонь, додайте олію та інші інгредієнти;

Добре перемішати все і вилити в силіконову форму;

Дайте йому застигнути, потім зберігайте в герметичному контейнері.

Порада: будь-який додатковий інгредієнт, який ви додаєте або змінюєте, може зробити суміш твердішою, менш жирною або дасть їй швидше затвердіти.

Використовуючи це мило ваша шкіра буде зволоженою, та матиме надзвичайний аромат.

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