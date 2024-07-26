Як зробити охолоджувальний алое гель

Алое — це сукулентна рослина, яка зберігає воду у своєму листі у вигляді гелю. Цей гель зволожує та використовується для лікування сонячних опіків, укусів комах, невеликих порізів і ран.

Блогерка Holly Brandenberger показала своїм підписникам, як приготувати корисний, натуральний гель з алое, який заспокоїть і охолодить подразнену шкіру.

Приготування:

Відріжте 3-4 листя алое, вибираючи товстіше листя.

Переконайтеся, що листя здорове, на ньому немає цвілі чи пошкоджень.

Зріжте його близько до стебла, адже більшість корисних поживних речовин міститься в основі листя.

Вимийте і підсушіть його.

Дайте жовтому соку стекти з нього, помістивши лист вертикально у склянку. Це сік алое. Авторка каже, що викидає його після того, як він стече, а займає це близько години часу.

Потім обріжте ножем колючі краї та розріжте лист на менші частини.

За допомогою ложки або пальців відокремте внутрішній гель від зовнішньої оболонки листка алое. Внутрішній гель — це саме та частина алое, яку треба використовувати.

Щоб зробити однорідний гель алое, помістіть його в блендер. Додайте туди по 1 столовій ложці перцевої м’яти та гідролату лаванди, а потім перемішайте все до однорідності.

Ви також можете використовувати ефірні олії, однак гель алое виготовлений на водній основі, тому вам потрібно додати відповідний солюбілізатор. Його слід використовувати у співвідношенні 4:1: 4 краплі солюбілізатора на 1 краплю ефірної олії.

Процідіть речовину, щоб видалити м'якуш і зберігайте її в скляній пляшці або заморозьте у формах для подальшого використання.

Примітка:

У цьому рецепті немає консервантів, тому зберігайте гель у холодильнику та використовуйте протягом 1-2 тижнів.

Цей заспокійливий охолоджувальний гель чудово зволожує шкіру після довгих днів на сонці. Його можна використовувати, щоб заспокоїти свербіж від укусів комах та інші незначні подразнення шкіри.

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