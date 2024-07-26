Як зробити охолоджувальний алое гель

Алое — це сукулентна рослина, яка зберігає воду у своєму листі у вигляді гелю. Цей гель зволожує та використовується для лікування сонячних опіків, укусів комах, невеликих порізів і ран.
Блогерка Holly Brandenberger показала своїм підписникам, як приготувати корисний, натуральний гель з алое, який заспокоїть і охолодить подразнену шкіру.
Приготування:
- Відріжте 3-4 листя алое, вибираючи товстіше листя.
- Переконайтеся, що листя здорове, на ньому немає цвілі чи пошкоджень.
- Зріжте його близько до стебла, адже більшість корисних поживних речовин міститься в основі листя.
- Вимийте і підсушіть його.
- Дайте жовтому соку стекти з нього, помістивши лист вертикально у склянку. Це сік алое. Авторка каже, що викидає його після того, як він стече, а займає це близько години часу.
- Потім обріжте ножем колючі краї та розріжте лист на менші частини.
- За допомогою ложки або пальців відокремте внутрішній гель від зовнішньої оболонки листка алое. Внутрішній гель — це саме та частина алое, яку треба використовувати.
- Щоб зробити однорідний гель алое, помістіть його в блендер. Додайте туди по 1 столовій ложці перцевої м’яти та гідролату лаванди, а потім перемішайте все до однорідності.
- Ви також можете використовувати ефірні олії, однак гель алое виготовлений на водній основі, тому вам потрібно додати відповідний солюбілізатор. Його слід використовувати у співвідношенні 4:1: 4 краплі солюбілізатора на 1 краплю ефірної олії.
- Процідіть речовину, щоб видалити м'якуш і зберігайте її в скляній пляшці або заморозьте у формах для подальшого використання.
Примітка:
У цьому рецепті немає консервантів, тому зберігайте гель у холодильнику та використовуйте протягом 1-2 тижнів.
Цей заспокійливий охолоджувальний гель чудово зволожує шкіру після довгих днів на сонці. Його можна використовувати, щоб заспокоїти свербіж від укусів комах та інші незначні подразнення шкіри.
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