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Як зробити охолоджувальний алое гель

Як зробити охолоджувальний алое гель

Як зробити охолоджувальний алое гель / Фото: Credits

Алое — це сукулентна рослина, яка зберігає воду у своєму листі у вигляді гелю. Цей гель зволожує та використовується для лікування сонячних опіків, укусів комах, невеликих порізів і ран.

Блогерка Holly Brandenberger показала своїм підписникам, як приготувати корисний, натуральний гель з алое, який заспокоїть і охолодить подразнену шкіру.

Приготування:

  • Відріжте 3-4 листя алое, вибираючи товстіше листя.
  • Переконайтеся, що листя здорове, на ньому немає цвілі чи пошкоджень.
  • Зріжте його близько до стебла, адже більшість корисних поживних речовин міститься в основі листя.
  • Вимийте і підсушіть його.
  • Дайте жовтому соку стекти з нього, помістивши лист вертикально у склянку. Це сік алое. Авторка каже, що викидає його після того, як він стече, а займає це близько години часу.
  • Потім обріжте ножем колючі краї та розріжте лист на менші частини.
  • За допомогою ложки або пальців відокремте внутрішній гель від зовнішньої оболонки листка алое. Внутрішній гель — це саме та частина алое, яку треба використовувати.
  • Щоб зробити однорідний гель алое, помістіть його в блендер. Додайте туди по 1 столовій ложці перцевої м’яти та гідролату лаванди, а потім перемішайте все до однорідності.
  • Ви також можете використовувати ефірні олії, однак гель алое виготовлений на водній основі, тому вам потрібно додати відповідний солюбілізатор. Його слід використовувати у співвідношенні 4:1: 4 краплі солюбілізатора на 1 краплю ефірної олії.
  • Процідіть речовину, щоб видалити м'якуш і зберігайте її в скляній пляшці або заморозьте у формах для подальшого використання.

Примітка:

У цьому рецепті немає консервантів, тому зберігайте гель у холодильнику та використовуйте протягом 1-2 тижнів.

Цей заспокійливий охолоджувальний гель чудово зволожує шкіру після довгих днів на сонці. Його можна використовувати, щоб заспокоїти свербіж від укусів комах та інші незначні подразнення шкіри.

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