Як зробити маску з огірка та рисової муки, що освіжає: корисний лайфгак

Огірок – універсальний засіб для обличчя, що освіжає. Його сік можна використовувати, як тонік, а подрібнені кісточки, як скраб. Сьогодні пропонуємо зробити домашню огіркову маску.

Тепла пора року – час, коли можна урізноманітнити інгредієнти вашої доглядової косметики. Наповнити шкіру корисними елементами сезонних фруктів та овочів.

На своїй сторінці TikTok б'юті-блогерка itsmakeupcompilation запостила відео з цікавою маскою для обличчя, з огіркового соку та рисової муки.

Для маски вам знадобиться:

Огірок

Жовток

Рисова мука (Кукурудзя́ний крохма́ль)

Неткана маска для обличчя (Можна використати звичайний бинт)

Приготування:

Огірок натерти на мілку терку

Процідити, залишивши лише сік

Додати один жовток

Додати дві ложечки рисової муки

Все ретельно перемішати

Нанести на обличчя (можна використати лопатки, чи нанести руками, як вам зручно)

Надягаємо на обличчя неткану маску

Чекаємо, поки маска висохне

Така маска наповнить ваше обличчя свіжістю, прибере втому та усуне яскраво виражену жирність шкіри.

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