Як зробити маску з огірка та рисової муки, що освіжає: корисний лайфгак

Огірок – універсальний засіб для обличчя, що освіжає. Його сік можна використовувати, як тонік, а подрібнені кісточки, як скраб. Сьогодні пропонуємо зробити домашню огіркову маску.
Тепла пора року – час, коли можна урізноманітнити інгредієнти вашої доглядової косметики. Наповнити шкіру корисними елементами сезонних фруктів та овочів.
На своїй сторінці TikTok б'юті-блогерка itsmakeupcompilation запостила відео з цікавою маскою для обличчя, з огіркового соку та рисової муки.
Для маски вам знадобиться:
- Огірок
- Жовток
- Рисова мука (Кукурудзя́ний крохма́ль)
- Неткана маска для обличчя (Можна використати звичайний бинт)
Приготування:
- Огірок натерти на мілку терку
- Процідити, залишивши лише сік
- Додати один жовток
- Додати дві ложечки рисової муки
- Все ретельно перемішати
- Нанести на обличчя (можна використати лопатки, чи нанести руками, як вам зручно)
- Надягаємо на обличчя неткану маску
- Чекаємо, поки маска висохне
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Така маска наповнить ваше обличчя свіжістю, прибере втому та усуне яскраво виражену жирність шкіри.
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