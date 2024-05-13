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Як зробити маску з огірка та рисової муки, що освіжає: корисний лайфгак

Як зробити маску з огірка та рисової муки, що освіжає: корисний лайфгак

Маска для обличчя / Фото: Credits

Огірок – універсальний засіб для обличчя, що освіжає. Його сік можна використовувати, як тонік, а подрібнені кісточки, як скраб. Сьогодні пропонуємо зробити домашню огіркову маску.

Тепла пора року – час, коли можна урізноманітнити інгредієнти вашої доглядової косметики. Наповнити шкіру корисними елементами сезонних фруктів та овочів.

На своїй сторінці TikTok б'юті-блогерка itsmakeupcompilation запостила відео з цікавою маскою для обличчя, з огіркового соку та рисової муки.

Для маски вам знадобиться:

  • Огірок
  • Жовток
  • Рисова мука (Кукурудзя́ний крохма́ль)
  • Неткана маска для обличчя (Можна використати звичайний бинт)

Приготування:

  • Огірок натерти на мілку терку
  • Процідити, залишивши лише сік
  • Додати один жовток
  • Додати дві ложечки рисової муки
  • Все ретельно перемішати
  • Нанести на обличчя (можна використати лопатки, чи нанести руками, як вам зручно)
  • Надягаємо на обличчя неткану маску
  • Чекаємо, поки маска висохне
@itsmakeupcompilation Face Mask Tutorial, Beauty Tips #foryoupage #unfrezzmyaccount #viral #foryou #trending #makeup #beauty ♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley

Така маска наповнить ваше обличчя свіжістю, прибере втому та усуне яскраво виражену жирність шкіри.

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