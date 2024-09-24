Як зробити тейпування на чолі від вікових зморшок

Останнім часом в соцмережах набуває популярності тейпування, як спосіб позбавитися від зморшок на чолі.

На сторінці krasa.bez.ykoliv поділилися методикою, яка допоможе вам зберегти молодість шкіри.

Переваги тейпування

Зменшення зморшок: регулярне використання може допомогти розгладити шкіру.

регулярне використання може допомогти розгладити шкіру. Поліпшення тонусу: тейп підтримує м'язи обличчя, що може покращити їх тонус.

тейп підтримує м'язи обличчя, що може покращити їх тонус. Легкість у використанні: процедура не займає багато часу і може бути виконана вдома.

Підготовка:

Очищення. Змийте макіяж і забруднення з обличчя;

Тонізування обличчя доглядовими засобами;

Нанесення сироватка чи крему за 30 хвилин до тейпування, щоб підготувати шкіру.

Як клеїти:

Візьміть тейп, зробіть замір на висоту вашого чола та відріжте необхідну довжину;

Розріжте тейп навпіл по довжині. У вас має вийти два шматочки;

Візьміть один шматок і розріже його навпіл по довжині, але не до кінця;

Можете закруглити кути, щоб тейп мав естетичніший вигляд;

Другу половинку тейпу розріжте навпіл по ширині;

Візьміть першу половинку, зніміть захисний папір і почніть клеїти його на чоло. Один його бік приклейте між брів, дві інші частинки заведіть на чоло, трохи в боки. Важливо робити все без натяжіння шкіри;

Зробіть прогладжуючі рухи для активації роботи тейпу;

Візьміть два шматочки, що залишитися та також закругліть їхні кути;

Наклейте їх на чоло, з двох боків від першого тейпу.

Важливо:

Тейп наносити на шкіру без натяжіння;

Робіть його активацію погладжуючими рухами вверх;

Після нанесення тейпу почекайте 15 хвилин і подивіться чи комфортно вам з ним. В ідеалі ви не маєте його відчувати;

Носіть тейп 4-8 годин та обережно знімайте;

Ефект буде помітний одразу з першої процедури, проте короткочасний. Клейте тейп 21 день поспіль, щоб здобути м’язову пам’ять і потім 2-3 рази на тиждень, щоб підтримувати результат.

Використовуйте еластичний медичний тейп, який добре приклеюється і не викликає подразнень. Тейпування — це простий та ефективний спосіб боротьби зі зморшками на чолі та міжбрівʼї.

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