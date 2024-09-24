Як зробити тейпування на чолі від вікових зморшок

Останнім часом в соцмережах набуває популярності тейпування, як спосіб позбавитися від зморшок на чолі.
На сторінці krasa.bez.ykoliv поділилися методикою, яка допоможе вам зберегти молодість шкіри.
Переваги тейпування
- Зменшення зморшок: регулярне використання може допомогти розгладити шкіру.
- Поліпшення тонусу: тейп підтримує м'язи обличчя, що може покращити їх тонус.
- Легкість у використанні: процедура не займає багато часу і може бути виконана вдома.
Підготовка:
- Очищення. Змийте макіяж і забруднення з обличчя;
- Тонізування обличчя доглядовими засобами;
- Нанесення сироватка чи крему за 30 хвилин до тейпування, щоб підготувати шкіру.
Як клеїти:
- Візьміть тейп, зробіть замір на висоту вашого чола та відріжте необхідну довжину;
- Розріжте тейп навпіл по довжині. У вас має вийти два шматочки;
- Візьміть один шматок і розріже його навпіл по довжині, але не до кінця;
- Можете закруглити кути, щоб тейп мав естетичніший вигляд;
- Другу половинку тейпу розріжте навпіл по ширині;
- Візьміть першу половинку, зніміть захисний папір і почніть клеїти його на чоло. Один його бік приклейте між брів, дві інші частинки заведіть на чоло, трохи в боки. Важливо робити все без натяжіння шкіри;
- Зробіть прогладжуючі рухи для активації роботи тейпу;
- Візьміть два шматочки, що залишитися та також закругліть їхні кути;
- Наклейте їх на чоло, з двох боків від першого тейпу.
Важливо:
- Тейп наносити на шкіру без натяжіння;
- Робіть його активацію погладжуючими рухами вверх;
- Після нанесення тейпу почекайте 15 хвилин і подивіться чи комфортно вам з ним. В ідеалі ви не маєте його відчувати;
- Носіть тейп 4-8 годин та обережно знімайте;
Ефект буде помітний одразу з першої процедури, проте короткочасний. Клейте тейп 21 день поспіль, щоб здобути м’язову пам’ять і потім 2-3 рази на тиждень, щоб підтримувати результат.
Використовуйте еластичний медичний тейп, який добре приклеюється і не викликає подразнень. Тейпування — це простий та ефективний спосіб боротьби зі зморшками на чолі та міжбрівʼї.
Читайте також:
- Вправи для розгладження носогубних складок: показує фейсфітнес-експертка
- Як використовувати гуаша для обличчя
- Рицинова олія проти пігментних плям: лайфгак від блогерки