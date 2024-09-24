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Як зробити тейпування на чолі від вікових зморшок

Як зробити тейпування на чолі від вікових зморшок

Як зробити тейпування від вікових зморшок / Фото: Credits

Останнім часом в соцмережах набуває популярності тейпування, як спосіб позбавитися від зморшок на чолі.

На сторінці krasa.bez.ykoliv поділилися методикою, яка допоможе вам зберегти молодість шкіри.

Переваги тейпування

  • Зменшення зморшок: регулярне використання може допомогти розгладити шкіру.
  • Поліпшення тонусу: тейп підтримує м'язи обличчя, що може покращити їх тонус.
  • Легкість у використанні: процедура не займає багато часу і може бути виконана вдома.

Підготовка:

  • Очищення. Змийте макіяж і забруднення з обличчя;
  • Тонізування обличчя доглядовими засобами;
  • Нанесення сироватка чи крему за 30 хвилин до тейпування, щоб підготувати шкіру.

Як клеїти:

  • Візьміть тейп, зробіть замір на висоту вашого чола та відріжте необхідну довжину;
  • Розріжте тейп навпіл по довжині. У вас має вийти два шматочки;
  • Візьміть один шматок і розріже його навпіл по довжині, але не до кінця;
  • Можете закруглити кути, щоб тейп мав естетичніший вигляд;
  • Другу половинку тейпу розріжте навпіл по ширині;
  • Візьміть першу половинку, зніміть захисний папір і почніть клеїти його на чоло. Один його бік приклейте між брів, дві інші частинки заведіть на чоло, трохи в боки. Важливо робити все без натяжіння шкіри;
  • Зробіть прогладжуючі рухи для активації роботи тейпу;
  • Візьміть два шматочки, що залишитися та також закругліть їхні кути;
  • Наклейте їх на чоло, з двох боків від першого тейпу.

Важливо:

  • Тейп наносити на шкіру без натяжіння;
  • Робіть його активацію погладжуючими рухами вверх;
  • Після нанесення тейпу почекайте 15 хвилин і подивіться чи комфортно вам з ним. В ідеалі ви не маєте його відчувати;
  • Носіть тейп 4-8 годин та обережно знімайте;

Ефект буде помітний одразу з першої процедури, проте короткочасний. Клейте тейп 21 день поспіль, щоб здобути м’язову пам’ять і потім 2-3 рази на тиждень, щоб підтримувати результат.

Використовуйте еластичний медичний тейп, який добре приклеюється і не викликає подразнень. Тейпування — це простий та ефективний спосіб боротьби зі зморшками на чолі та міжбрівʼї. 

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