Як зволожити, пом'якшити і захистити шкіру рук взимку

Взимку руки сохнуть, а шкіра лущиться і тріскається. Виною всьому — сухе повітря в опалювальних приміщеннях і холодне на вулиці.

Як захистити руки від вітру, холоду і сухості, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Правило №1: Не мийте руки гарячою водою

Вчені з Ратгерського університету встановили, що мікроби однаково чутливі, як до холодної, так і до гарячої води. Значення має не температура води, а дотримання правил миття рук:

наносьте мило рівномірно на всю поверхню рук до кистей;

мийте долоні з тильної і лицьової сторони під проточною водою;

приділяйте увагу зоні між пальцями, подушечкам пальців і великим пальцям;

час миття рук — не менше 20 секунд;

температура води — комфортна для шкіри, тобто не обпалює і не обморожує руки.

Правило №2: користуйтеся натуральним милом

Натуральне мило, як і запашне, містить луг. Нормальний кислотно-лужний баланс мила для рук становить від 7 до 11 pH. Але в складі натурального мила немає агресивних поверхнево-активних речовин (ПАР), які змивають з рогового шару шкіри ліпідний захисний шар. Він відновлюється, однак, якщо ви миєте руки часто, відновлюється повільно.

У складі натурального мила є базові та ефірні олії, трав'яні відвари, какао, мед, бджолиний віск, глина, гліцерин.

Правило №3: після миття рук наносьте на шкіру зволожувальний крем

Зволожувальний крем швидко вбирається, насичує шкіру зволожувальними компонентами і усуває сухість (стягнутість). Тому в його складі шукайте воду, гіалуронову або молочну кислоту, гліцерин, алантоїн, сечовину, амінокислоти, екстракти рослин. Олії у зволожувальних кремах або немає, або вона є в мінімальній кількості.

Правило №4: застосовуйте живильний крем

Поживний крем містить базові олії і їх похідні, ефірні олії, ланолін, сквален, холестерол, жирні кислоти, гліцерин. До складу живильного крему обов'язково додають зволожувальні інгредієнти, наприклад, гліцерин. Він вбудовується в ліпідно-масляний склад, щоб притягувати молекули води.

Поживний крем пом'якшує огрубілу і обвітрену шкіру, відновлює ліпідний бар'єр і усуває роздратування.

Взимку я рекомендую вдень використовувати зволожувальний крем, ввечері і на ніч наносити живильний. Якщо шкіра дуже суха і лущиться, можна користуватися оліями, але курсом — до зникнення симптомів сухості і роздратування. Оскільки олії шкіру живлять і пом'якшують, але не зволожують.

Правило №4: робіть ексфоліацію

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Ексфоліація — це відлущування ороговілих лусочок шкіри. Для того, щоб позбутися від лусочок користуйтеся пілінгами з фруктовими кислотами, цукровим або мінеральним скрабами. Для шкіри рук і тіла в домашніх умовах підійде суміш кавової макухи і меду. Або суміш кавової макухи і рідкого мила.

Відлущування ороговілих лусочок поліпшує мікроциркуляцію крові, підвищує проникність шкіри, пришвидшує регенераційні процеси. Шкіра оновлюється і стає гладкою, немов шовк.

Правило №5: користуйтеся масками для рук

Це можуть бути одноразові тканинні маски-рукавички, просочені корисними інгредієнтами. Або гелеві і кремові, які йдуть в комплекті з рукавичками.

Багаторазові косметичні рукавички з бавовни поліпшують всмоктування щільного крему або зволожувальної маски для рук. Їх рекомендують носити на руках не менше 30 хвилин. Можна одягати на ніч після застосування живильного крему або базової олії.

Також існують гелеві зволожувальні SРА-рукавички для одноразового і багаторазового використання. Вони виконують такі самі завдання, як і інші маски, — зволожують, живлять, відновлюють.

Маски для рук, як і маски для обличчя, є частиною додаткового догляду. Для отримання результату раджу застосовувати курсами — 2-3 рази на тиждень. Багаторазові SРА-рукавички розраховані на 20-30 процедур і більше.

Правило №6: полюбіть парафінотерапію

Для проведення процедури вам знадобиться набір для парафінотерапії. У ньому є все необхідне, починаючи від скрабу для рук і закінчуючи зволожувальним кремом. Також ви можете придбати парафінотопку, косметичний парафін і крем для рук, що заощадить витрати.

Перший етап парафінотерапії — зробіть скраб, щоб видалити ороговілі лусочки.

Другий — нанесіть на суху шкіру косметичну олію або живильний крем.

Третій — акуратно занурте руку в теплий парафін, потім почекайте 3-5 секунд, за цей час парафін на руці охолоне і утворює рукавичку. Повторно занурте руку ще 2 рази. Всього ви повинні занурювати кожну руку в парафін 3 рази.

Четвертий етап — надягніть на руку одноразові рукавички для парафінотерапії або целофанові пакети. Зверху — рукавицю.

П'ятий — через 20-25 хвилин зніміть рукавиці разом зі зліпком вашої руки. Відбувається це легко і безболісно, завдяки попередньому нанесенню олії або живильного крему.

Шостий — нанесіть на шкіру зволожувальний крем.

У чому користь процедури?

Парафінотерапія:

зволожує і пом'якшує шкіру;

очищує пори;

відновлює ліпідний баланс;

прискорює загоєння ран і дрібних тріщин;

покращує мікроциркуляцію крові;

прогріває шкіру і суглоби — показана у разі поліартриту.

Проводити парафінотерапію можна раз на тиждень.

Не рекомендується робити гарячу парафінотерапію у разі інфекційних захворювань шкіри, цукрового діабету, захворювань серцево-судинної системи, у разі наявності саден, порізів, алергії.

Любіть себе і свою шкіру!

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