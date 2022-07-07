Які типи прищів існують та як з ними боротися

Навіть коли пубертатний період залишається далеко позаду, на шкірі іноді з'являються вони – прищі.

Якщо проблема прищів на шкірі є для вас актуальною, ви можете спробувати їх класифікувати і, залежно від їх типу, спробувати з ними боротися або зайнятися профілактикою. У цьому вам допоможуть поради фахівця.

Видання Daily Mail публікує рекомендації щодо боротьби з прищами від лікарки Джинні Мансберг, відомої як ведуча ранкового шоу на телебаченні Австралії. Вона виділяє шість типів прищів і, залежно від їхнього типу, пропонує способи боротьби з ними.

Поверхневі прищі

Це найпоширеніші прищі, і у багатьох із нас завжди будуть лише такі. Вони часто зникають минають протягом кількох днів і зникають без сліду.

Як їх лікувати:

У боротьбі з такими прищами головне – правильне очищення шкіри. Підберіть м'який очищувальний засіб, бажано pH-збалансований. Користуйтеся ним двічі на день, щоб видалити шкірний жир, бруд та мікроорганізми.

Зверніть увагу на косметику, що містить альфа-гідроксикислоти, які руйнують зв'язки між клітинами шкіри, що злиплися, дозволяючи ефективно, але акуратно видалити їх. Косметику з альфа-гідроксикислотами слід наносити на шкіру відразу після вмивання, тоді їхня дія буде більш ефективною.

Також ваша косметика повинна містити вітамін B3, відомий також як ніацинамід, який є ще одним інгредієнтом, що має протизапальну та антибактеріальну дію, а також знижує вироблення шкірного сала.

Комедони

Комедони бувають двох видів, незважаючи на те, що вони досить сильно різняться зовні – це один тип прищів:

відкриті комедони – це вугрі, у яких верхня частина прища чорна через поверхневу пігментацію,

закриті комедони – це білі вугрі, у яких фолікул повністю заблокований, а зверху наросла шкіра.

Як їх лікувати:

Вам потрібна косметика з вітаміном А (ретиноїди ) – найкращий засіб для лікування акне та запобігання висипанням. Ретиноїди допомагають збільшити інтенсивність оновлення клітин шкіри, що запобігає надмірному накопиченню мертвих клітин. Вони видаляють прищі і мають протизапальну дію.

Але варто пам'ятати, що ретиноїдам всіх форм потрібен час, аби позитивно змінити стан шкіри. Особливо це стосується безрецептурних препаратів, за допомогою яких можна досягти значного поліпшення стану шкіри без побічних ефектів, які часто бувають у разі застосування сильніших засобів за призначенням лікаря. Тож не забувайте, що в такому разі запорука успіху – в регулярності, систематичності і сталості.

Папули

Папули є маленькими хворобливими червоними шишками без очевидного видимого гною.

Як їх лікувати:

Поруч із вітаміном А, корисною добавкою може бути і саліцилова кислота. Це відлущувальний засіб з антибактеріальними, протизапальними та антикомедогенними властивостями, які роблять її дуже корисною у боротьбі з прищами.

Пустули

На відміну від папул, пустули – це прищі, в яких є гній.

Як їх лікувати:

"Якщо ваш вугор – білий вугор або пустула – не болить і не запалюється, ви можете видавити її", – каже лікарка.

Але водночас слід бути дуже обережними. Ретельно вимийте та висушіть руки, продезінфікуйте їх. Якщо прищі не вдалося видавити відразу, не продовжуйте.

Глибокі прищі

Це більш важка форма акне, і часто вони з'являються на шкірі, що вже уражена поверхневими прищами.

"Якщо ви поглянете на них під мікроскопом, вони виходять за межі дерми у підшкірний шар під дермою", – пояснює лікарка Джинні Мансберг. Вони тримаються тижнями, часто залишають шрам.

Як їх лікувати:

Лікувати такі прищі завжди треба під наглядом лікаря. Лікування модульних кістозних вугрів включає пероральний прийом вітаміну А протягом щонайменше п'яти місяців, часто набагато довше.

У разі великої кісти або вузла лікар може дренувати їх за допомогою голки та ввести в припухлість трохи стероїду, щоб зменшити запалення та біль.

Вузли та кісти

Вузли – це більш глибокі прищі, які можуть містити більше одного фолікула. На дотик вони більш тверді, болісні і червоні.

З'являються вузли здебільшого разом із кістами, які є великими вузликами, що містять рідину (гній), і зазвичай мають діаметр більше 5 мм.

Кожен прищ утворюється через одну і ту ж проблему – коли ви маєте скупчення підшкірного сала і забруднень, які блокують пори та викликають запалення. Це створює чудове поживне середовище для шкідливих бактерій, таких як Cutebacterium Acnes (або C. Acnes).

Як їх лікувати:

Не намагайтеся самостійно видавлювати вузли чи кісти. Лід або холодний компрес можуть допомогти зменшити біль, почервоніння та набряк для полегшення симптомів. Лід можна загорнути у тканину та прикладати до чистої шкіри протягом 30 секунд.

Ви можете спробувати місцеву незмивну маску із саліциловою кислотою або розчинний пластир із мікроголками, та у більшості випадків знадобиться медичне втручання.

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