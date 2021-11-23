Який крем вибрати для холодної пори року і що має бути в його складі

Який крем вибрати для холодної пори року і що має бути в його складі

Догляд за шкірою має бути правильним і щадним, щоб не порушилася цілісність епідермального бар'єру.

У холодну пору року шкіра потребує додаткового зволоження та захисту. Одні експерти радять купувати зволожувальний крем із більш щільною структурою. Інші – міняти зволожувальний крем на живильний. Треті – використовувати два креми. Вранці – зволожувальний, на ніч – живильний.

Який крем вибрати, щоб шкіра пережила холод, і що має бути у його складі розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Функції зволожувального та поживного крему

Вважається, що зволожувальний крем зволожує. А поживний – насичує шкіру корисними речовинами. Що вони роблять насправді?

Зволожувальний крем:

підтримує чи відновлює епідермальний бар'єр;

насичує епідерміс вітамінами та мікроелементами;

пом'якшує та заспокоює шкіру;

вирівнює мікрорельєф.

Поживний робить все те саме. Від зволожувального він відрізняється складом. У живильному містяться насичені жирні кислоти, воски, ефірні олії. Завдяки цьому він, як правило, має більш щільну, маслянисту текстуру. Що дає? Масла створюють на шкірі тонку плівку, що не дихає, яка мінімізує випаровування вологи. Виникає ефект обтяження – епідермальний набряк тканин.

Що ми маємо на увазі, коли говоримо: "Крем живить шкіру"?

Він насичує її вітамінами, мінералами, мікроелементами, жирними кислотами. Будь-який крем – зволожувальний чи поживний – працює переважно на рівні епідермісу. Шкіра складається із трьох шарів – епідермісу, дерми, гіподерми. Епідерміс – ще з п'яти шарів. Всі їх наситити корисними речовинами за допомогою 2-3 г крему неможливо навіть теоретично. Тому якщо ми й живимо, то лише роговий шар епідермісу. Це перший момент.

Другий важливий момент: шкіра – частина системи виділення. Через неї з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин. Шкіра вміє вбирати косметичні інгредієнти, але не вміє їх перетравлювати, як, наприклад, система травлення.

Третій важливий момент – шкіра бере потрібні їй мікроелементи (цинк, йод) та макроелементи (кальцій, фосфор) з великого кровотоку. Поживний крем із цинком не закриє дефіцит цинку у шкірі. Як і крем із колагеном – дефіцит колагену.

Зволожуємо, зволожуємо та ще раз зволожуємо

Зволожувальний крем за типом шкіри – це те, що потрібно вашій шкірі будь-якої пори року. Восени та взимку я раджу користуватися кремом з гліцерином, скваленом, сечовиною, церамідами (ліпідами), ніацинамідом, гіалуроновою та піроглутаміновою кислотами, вітамінами С, Е у складі. Ідеально, якщо крем вам підбере косметолог, враховуючи стан та потреби вашої шкіри.

Якщо хочете зволожити шкіру додатково – на допомогу сироватки з активними компонентами, нічні маски, денні маски для тканин. Якщо любите тканинні, спробуйте Meder Hydra-Fill, Dr. Jart+Ceramidin Facial Mask або Academie Collagen Intense Age Recovery Mask.

Основа зволоженої шкіри – здоровий епідермальний бар'єр. Він складається з гідроліпідної мантії та ліпідо-епідермального бар'єру. Зараз, будь ласка, зосередьтеся.

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Гідроліпідна мантія – це тонка, невидима плівка, що вкриває епідерміс, верхній шар шкіри. Вона створює та підтримує в нормі кислотно-лужний баланс (pH), який контролює співвідношення поганих та хороших мікроорганізмів на шкірі. Народна мудрість говорить: порушили pH, чекайте на акне, грибкові захворювання та інші неприємності.

Ліпідо-епідермальний бар'єр за рахунок наших власних ліпідів, тобто жирів, підтримує в шкірі необхідний рівень зволоження. Яким чином? Утримуючи воду, що надійшла з глибоких шарів шкіри, наприклад, з дерми, епідерміс (верхній шар шкіри).

Догляд за шкірою має бути правильним і щадним, щоб не порушилася цілісність епідермального бар'єру. Інакше жодний крем не допоможе вам позбутися сухості, стягнутості, лущення та почервоніння. Епідермальний бар'єр шкіри обличчя порушує гаряча водопровідна вода, парабени, що змиваються, спирт, звичка очищати шкіру до скрипу запашним милом, інтенсивне скрабування, косметика, підібрана не за типом шкіри.

Якщо у вас здоровий епідермальний бар'єр, ви вранці і ввечері користуєтеся хорошим зволожувальним кремом на кшталт шкіри, купувати живильний крем немає потреби. А щоб збільшити кількість власних ліпідів у ліпідо-епідермальному бар'єрі, їжте продукти, багаті на незамінні жирні кислоти, зокрема – Омега-3.

Любіть себе та свою шкіру!

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