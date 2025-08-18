З віком вони опускаються: хитрощі макіяжу, щоб підняти куточки губ

Хитрощі макіяжу, щоб підняти куточки губ / © Credits

Опущення куточків губ — це природний процес, адже з роками шкіра втрачає пружність, м’язи стають менш тонізованими, а об’єм губ поступово зменшується. Проте сучасний макіяж дозволяє легко скоригувати цю особливість і повернути усмішці молодість та привабливість, а як саме це зробити розповів візажист і автор сторінки mister.makeupartist.

Чому куточки губ опускаються

Втрата колагену та еластину — шкіра стає тоншою та менш пружною.

Зменшення об’єму м’яких тканин — губи мають плоскіший вигляд.

Звичка тримати губи стиснутими чи опущеними через міміку, чи положення обличчя у спокої.

Гравітація — природний процес, який впливає на контури обличчя.

Але гарна новина: кілька простих лайфгаків із макіяжу допоможуть «підняти» куточки губ та зробити обличчя візуально молодшим.

Як «підняти» куточки губ

Візажист радить не додавати зайвої товщини у зовнішніх куточках губ. Це лише підкреслить їхнє опущення.

Виберіть правильний олівець. Оберіть відтінок, який максимально наближений до природного кольору ваших губ. Такий тон має гармонійний вигляд і не створює ефекту «намальованого рота». Почніть із центру. Проведіть лінію трохи вище лука Купідона, верхня середина губ, і трохи нижче середини нижньої губи. Це створить ефект пухкіших і «випнутих» губ. З’єднайте олівець із природною лінією. Плавно виведіть лінію з центру до боків, але зупиніться за кілька міліметрів до куточків. Так губи візуально піднімуться, а їхня форма має свіжіший вигляд. Уникайте заповнення зовнішніх куточків. Додавання об’єму у цій зоні створює ефект «сумних» губ. Нанесіть помаду. Використовуйте відтінок, який збігається з олівцем. Можна додати блиск лише у центрі, це ще більше «розкриє» посмішку.

Поради

Сатинові текстури роблять губи об’ємнішими, ніж матові.

Легка тінь під нижньою губою, трохи бронзера створить ілюзію пухкіших губ.

Догляд — використання бальзамів і регулярний пілінг губ допоможуть макіяжу мати охайніший вигляд.

Хайлайтер над верхньою губою підкреслює лінію Купідона та додає світла.

Наш мозок сприймає губи як «усміхнені», коли куточки злегка підняті чи світліші, ніж тіні від них. Така ілюзія формується завдяки правильному розташуванню акцентів, а відсутність обведення у куточках прибирає ефект «тяжіння вниз».



Правильна техніка макіяжу — це маленька хитрість, яка може змінити сприйняття обличчя. Всього кілька рухів олівцем і помадою та ваші губи знову матимуть молодий, свіжий та сповнений життєвої енергії вигляд.