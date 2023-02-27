Захисний бар’єр: як не зіпсувати шкіру під час домашнього догляду

Підвищена чутливість, підшкірні "прищі", почервоніння, сухість можуть бути ознаками часткового порушення захисного бар’єру шкіри. Інколи це стається на тлі розвитку шкірних захворювань, а інколи за цим стоїть неправильний догляд за роговим шаром епідермісу.

Захисний бар’єр підтримує в нормі кислотно-лужний баланс, зберігає у шкірі вологу, не дозволяє шкідливим мікроорганізмам приживатися і розмножуватися, проникати в глибокі шари епідермісу. Коли захисний бар’єр порушується, шкіра втрачає захист і можливість швидко оновлюватися. До чого це може призвести і чому вкрай важливо піклуватися про захисний бар’єр, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Будова захисного бар’єру шкіри

Захисний, або епідермальний, бар’єр шкіри – це тонка, невидима для людського ока плівка, яка щільно вкриває роговий шар епідермісу. Він складається з ороговілих лусочок (непрацездатних кератиноцитів), молекул води, ліпідів, шкірного сала і має два шари:

гідроліпідну мантію;

ліпідо-епідермальний бар’єр.

Епідермальний бар’єр захищає шкіру від потенційних алергенів, шкідливих мікроорганізмів, втрати води, ультрафіолету.

Наприклад, зі шкідливими мікроорганізмами має справу гідроліпідна мантія. Вона створює і підтримує на поверхні епідермісу кислотне середовище, де вони гинуть і втрачають здатність розмножуватися. А ще кисле середовище підтримує життєздатність корисних мікробів, які формують наш мікробіом.

Рівень вологи в епідермісі контролює ліпідо-епідермальний бар’єр. Наша шкіра складається із трьох "поверхів". Перший, або верхній – це епідерміс, другий, або середній – дерма, тертій, або нижній – гіподерма. Зволоження епідермісу відбувається знизу вверх – із гіподерми та дерми молекули води надходять до епідермісу. Ліпіди, вони ж жири, які є частиною ліпідо-епідермального бар’єру, утримують воду на поверхні рогового шару епідермісу якомога довше.

Наслідки порушення цілісності захисного бар’єру

Коли порушується цілісність гідроліпідної мантії, кислотне середовище стає лужним. Шкідливі мікроорганізми, які потрапляють на поверхню епідермісу, приживаються та розмножуються. Корисні натомість гинуть. Порушення цілісності ліпідо-епідермального бар’єру передовсім призводить до зневоднення шкіри. Лущення, шершавість, підвищена чутливість епідермісу, підшкірні "прищі", локальні почервоніння – це ознаки порушення захисного бар’єру.

В нормі і гідроліпідна мантія, і ліпідо-епідермальний бар’єр самовідновлюються. Наприклад, якщо вранці ви очистили шкіру гарячою хлорованою водою з-під крана, кислотно-лужний баланс (pH) епідермісу зсунувся в бік лужного. Зовнішньо це проявляється як стягнутість і сухість. Як і вам, шкірі цей стан не подобається, тому вона надсилає сальним залозами команду виробити якомога більше шкірного сала. Впродовж кількох годин на епідермісі з'явиться ненависний сальний блиск, а pH нормалізується.

Щоденне втручання в роботу захисного бар’єру призводить до сповільнення процесу самовідновлення. А захисна функція шкіра послаблюється.

Причини порушення захисного бар’єру

Доглядати шкіру потрібно з урахуванням її типу та потреб. Базовий догляд передбачає використання очисного молочка чи пінки, тоніка та зволожувального крему. Якщо очищаєте шкіру водою, вона має бути кімнатної температури і бажано попередньо кип’ячена.

Будь-яке вмивання – правильне чи ні – на деякий час порушує pH. Це нормально, оскільки ми втручаємося в роботу бар’єрного шару. Тонік прискорює процес відновлення pH, готуючи шкіру до зволоження.

Зволожувальний крем своєю чергою посилює роботу ліпідо-епідермального бар’єру, тобто сповільнює випаровування води, яка надходить до епідермісу з дерми і гіподерми. І додатково зволожує епідерміс.

Що сприяє руйнуванню захисного бар’єру:

скраби з великими абразивними часточками;

надмірне очищення (спойлер: позбутися шкірного сала повністю і назавжди неможливо);

косметика, яка містить високу концентрацію спирту, штучних ароматизаторів і барвників;

протермінована косметика;

багатоетапність, наприклад, десятиетапний корейський догляд;

використання косметики для чужого типу шкіри – у вас комбінований епідерміс, а ви користуєтеся кремом для жирного або для всіх видів;

гаряча вода, запашне мило, гель для душу, які використовуються як очисні засоби;

ультрафіолет.

Щоб доглядати шкіру, не порушуючи цілісність захисного бар’єру, замініть скраб на пілінг. Вранці та ввечері використовуйте гель для вмивання, тонік, зволожувальний крем за типом шкіри або за проблемою. Для відновлення, максимального зволоження, висвітлення – сироватку. Для додаткового догляду, експрес-зволоження та заспокоєння епідермісу – тканинні денні/ нічні маски. Також щоденно раджу користуватися сонцезахисним кремом, особливо, якщо часто буваєте на вулиці або полюбляєте засмагати.

Серйозне порушення цілісності захисного бар’єру сприяє розвитку розацеа, акне, екземи. Тож у разі появи лущення, почервоніння, печіння, висипань на тлі використання звичної косметики я раджу звернутися до дерматолога, бо від стану захисного бар’єру залежать краса та здоров’я шкіри.

Любіть себе і дбайте про захисний бар’єр своєї шкіри!

Читайте також: