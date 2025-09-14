Заморожений огірок для краси обличчя: чи справді працює новий TikTok тренд / © Credits

Здається, що холодний огірок може миттєво освіжити обличчя, прибрати набряки та навіть «зробити шкіру ідеальною». Дерматологиня Dr. Geeta Yadav пояснила, що охолоджувальний ефект огірка дійсно може тимчасово зменшити набряклість та відчуття втомленої шкіри. Коли шкіра піддається впливу холоду, судини звужуються та обличчя має менш набряклий вигляд після пізньої ночі чи довгого робочого дня.

Однак варто розуміти, що це тимчасовий ефект. Заморожений огірок:

не запобігає появі акне;

не робить шкіру пружнішою;

не дає тривалого «здорового сяйва».

Ці результати можна отримати лише за допомогою послідовного догляду за шкірою, який підтверджений науковими дослідженнями.

Що дійсно працює

Щоб шкіра мала здоровий та доглянутий вигляд, дерматологиня рекомендує:

Регулярне очищення — два рази на день, з м’яким засобом, який не пересушує шкіру.

Цільові засоби для проблемної шкіри, наприклад, сироватки з ретинолом, ніацинамідом або саліциловою кислотою для акне та нерівного рельєфу шкіри.

Зволоження, крем або гель для вашого типу шкіри допомагає підтримувати бар’єр шкіри та запобігає її сухості.

Щоденний SPF, сонцезахисний крем із широким спектром захисту (SPF 30 і вище) не лише зберігає молодість шкіри, а й зменшує ризик пігментації.

Тренд із замороженим огірком — лише маленьке задоволення. Якщо ви хочете освіжити шкіру після важкого дня, заморожений огірок може стати приємним мініритуалом. Він дає відчуття прохолоди, тонізує шкіру та додає легкого комфорту, але не розраховуйте на «чудодійний ефект», для справжніх змін потрібна регулярність і перевірені методи догляду.

Спробуйте заморожений огірок як частину вечірнього ритуалу, але ставте його в категорію «насолода та релакс», а не лікування.