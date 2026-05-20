Засмага, яка старить: що насправді відбувається зі шкірою під сонцем

Ще зовсім недавно олія для засмаги була обов’язковим атрибутом пляжної косметички, а сьогодні нове покоління буквально одержиме УФ-індексом, соляріями та «правильною» засмагою, про це розповіло видання Womenʼs Health. У соцмережах повертається естетика бронзової шкіри, а легкий карамельний тон знову називають ознакою гламурного життя.

Та лікарі дивляться на цей тренд зовсім інакше. Як пояснює дерматологиня, косметична та лазерна хірургиня Ніколь Лі, засмага — це не ознака здоров’я, а сигнал стресу для шкіри. І хоча візуально вона може мати «привабливий» вигляд, біологічно це реакція організму на пошкодження ультрафіолетом.

Видання спробувало розібратися, що саме відбувається зі шкірою під час засмаги, чому навіть «легкий бронзовий тон» не є безпечним і як ультрафіолет впливає на старіння та ризик раку шкіри.

Що таке засмага

Сонце випромінює три типи ультрафіолетових променів:

UVA — відповідають за засмагу та водночас і за передчасне старіння шкіри

UVB — викликають опіки та суттєво підвищують ризик розвитку раку шкіри

UVC — на щастя, не проходять крізь атмосферу Землі

Коли ми перебуваємо на сонці, навіть просто гуляємо чи тренуємося на вулиці, шкіра автоматично піддається впливу UVA та UVB-випромінювання.

Солярії працюють переважно на штучних UVA-променях. Саме тому шкіра темніє швидше та без сильного почервоніння. Проте це не робить процес безпечним, ризики для шкіри все одно залишаються дуже високими.

Реакція на пошкодження ДНК

Найважливіше, що підкреслюють дерматологи, що потемніння шкіри — це захисна реакція організму. Коли ультрафіолет проникає у шкіру, він викликає мутації у ДНК клітин. У відповідь організм починає виробляти більше меланіну — пігменту, який частково захищає тканини, поглинає та розсіює сонячне випромінювання.

Саме через це шкіра стає темнішою, але проблема у тому, що хронічне пошкодження ДНК може запускати аномальний ріст клітин і підвищувати ризик базальноклітинної карциноми, плоскоклітинного раку та меланоми — однієї з найагресивніших форм раку шкіри.

Ультрафіолетове випромінювання, і природне, і штучне, класифікується як канцероген першої групи. Тобто існує найвищий рівень доказів його канцерогенності для людини.

Після засмаги шкіра швидше старіє

Наслідки сонячного впливу накопичуються роками. За словами дерматологині Анни Чакон, десятиліття активної засмаги руйнують колаген, який відповідає за пружність шкіри. У результаті шкіра втрачає еластичність, з’являються зморшки, погіршується текстура, а контури обличчя стають менш чіткими. І це лише частина змін.

Дерматологиня Ніколь Лі також попереджає про ризик розвитку Poikiloderma of Civatte — складного хронічного стану, який викликає червоно-коричневу пігментацію на шиї та верхній частині грудей. З часом шкіра в цих зонах може ставати грубою та «шкірястою».

Сонце погіршує проблеми зі шкірою

У короткостроковій перспективі ультрафіолет теж працює не на користь шкірі. За словами дерматологині Маї Тосані, сонячне випромінювання послаблює захисний бар’єр шкіри, через що з’являється сильна сухість, підвищується чутливість, виникають запалення та подразнення.

УФ-промені також стимулюють меланоцити — клітини, які виробляють меланін. Через це погіршуються пігментні порушення, зокрема мелазма та розацеа. Мелазма проявляється коричневими чи сіро-блакитними плямами на обличчі через надлишкове вироблення пігменту, а розацеа — це хронічне почервоніння, припливи та видимі судини.

Дерматологи наголошують, що УФ-пошкодження починаються майже одразу, навіть після 15 хв перебування на сонці без захисту. І тут важливий ще один момент, адже сонячний вплив накопичується. Це означає, що кожна засмага додає новий рівень пошкодження, навіть якщо опіку не було. Саме тому лікарі повторюють, вже звичну ідею, що безпечної засмаги не існує.

Як захистити шкіру від ультрафіолету

Попри всі ризики, повністю уникати сонця не потрібно, важливо правильно захищати шкіру.

Уникайте пікового сонця. Найагресивніше випромінювання — між 10:00 і 16:00. Саме у цей час дерматологи радять мінімізувати перебування на сонці без захисту. Ідеальний варіант для прогулянок або спорту — ранок або пізній день, коли УФ-інтенсивність нижча.

SPF. Рекомендується використовувати сонцезахисний крем із SPF 30 або вище щодня, навіть у похмуру погоду. SPF 30 блокує приблизно 97% UVB-променів. Вищі фактори дають трохи сильніший захист, але жоден засіб не блокує ультрафіолет на 100%. І головне, SPF потрібно наносити правильно: для обличчя — приблизно дві смужки крему на довжину двох пальців, для тіла — об’єм приблизно зі шот стопку. Також сонцезахист потрібно поновлювати кожні дві години, особливо після плавання чи активного потовиділення.

Культ засмаги

Парадоксально, але засмага досі продається як символ здоров’я, хоча медицина давно довела протилежне. Причина цього проста, бронзова шкіра створює ілюзію «відпочилого» вигляду, приховує нерівності тону та візуально робить тіло рельєфнішим. Але з погляду дерматології це не сяяння, реакція виживання.

Засмага — не ознака того, що шкіра процвітає, а її спосіб сказати, що вона захищається від пошкодження. І, можливо, головний літній тренд сьогодні — вже не карамельний відтінок після сонця, а здорова, доглянута шкіра, яку не доводиться рятувати після кожного сезону.

