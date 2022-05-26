Збірна команда професійного косметичного бренду ÉLAN, заснованого в Україні 2016-го, посіла всі призові місця у номінаціях Міжнародного відкритого чемпіонату Польщі, який відбувся у Познані 8 травня.

До збірної команди ÉLAN увійшли 40 спеціалістів з України, Польщі, Латвії та Німеччини. Тренування відбувалися під час воєнного стану України в онлайн- і офлайн-форматах.

Під час змагань використовувалася виключно продукція професійного косметичного бренду ÉLAN, який під час війни в України запустив чимало програм підтримки спеціалістів з України, що змушені були залишити власні домівки. Крім цього, засновники бренду — Олена Курчина і Анна Кравченко – щотижня перераховують частину коштів від продажу продукції ÉLAN на благодійну допомогу дітям.

«Мої тренування проходили між сиренами повітряної тривоги. Під час таких сирен я бігла до безпечного місця, а після відбою поверталася до тренування. Мені хотілося гідно представити нашу Україну та бренд ÉLAN, до команд якого я ввійшла на міжнародному beauty-рівні», — розповіла Юлія Величко.

Міжнародний відкритий чемпіонат Польщі для beauty-спеціалістів відбувався в рамках виставки Beauty Vision. На стенді ÉLAN у режимі нонстоп бренд-технологи і запрошені спеціалісти проводили майстер-класи, глядачем яких міг стати кожен гість. На чемпіонаті, крім номінацій з макіяжу, моделювання та фарбування брів, були номінації із зачісок для стилістів.

Українська команда у футболках ÉLAN з прапором України була найбільшою на цьому чемпіонаті за кількістю спеціалістів. Українки посіли такі місця:

Номінація «Моделювання та фарбування брів»

1 місце – Христина Микичур

2 місце – Анастасія Єфремцева

3 місце – Анастасія Ващенко

Номінація «Весільний Арт макіяж»

1 місце – Ірина Сорока

2 місце – Інна Нечипоренко

3 місце – Наталія Силін

Номінація «Художній сценічний макіяж»

1 місце – Юлія Величко

Співзасновниця бренду ÉLAN і Академії Кар’єри Салонного Бізнесу «Руки-Ножиці» Анна Кравченко тренувала учасників команди ÉLAN. «Ми поїхали великою командою - 100 людей! Усі члени команди тренувалися до участі у чемпіонаті безкоштовно у тренерів. ÉLAN сплатила частину внесків та покрила повністю організаційні витрати. Для мене велика честь бути головним тренером найкращої команди та вкотре представити наш з Оленою Курчиною бренд на міжнародному рівні beauty-індустрії. Ще раз дякую всім спеціалістам, які зібралися з духом і в такий нелегкий для нашої країни час приїхали на чемпіонат та достойно представили нашу країну», - написала у своєму Instagram Анна Кравченко.

На перемозі на Міжнародному відкритому чемпіонаті Польщі 2022 засновниці бренду ÉLAN не зупиняються, адже попереду — проведення онлайн-чемпіонату «UNIVERSE BEAUTY SHOW ONLINE» для бровистів і ламімейкерів зі всього світу. Це чемпіонат, що не має меж. Реєстрація учасників вже розпочалася! ПРИЗОВИЙ ФОНД – 100 000 грн.

До речі, від початку розгортання великої війни Росії проти України засновниці бренду Анна Кравченко та Олена Курчина вирішили регулярно перераховувати частину коштів від продажу продукції на благодійну допомогу дітям, які постраждали від військових дій в Україні.

Така відданість і наполегливість українок своїй справі красномовно свідчать про наш незламний дух та характер нашого народу. Попри різні загрози, умови й можливості, опинившись навіть далеко від рідної домівки, кожна та кожен тримає фронт у своїй сфері та відповідно до своїх навичок. Все задля нашої майбутньої перемоги.