Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби

Кусання нігтів може бути викликане тривогою або нудьгою. Також це може бути просто поганою звичкою, якої дуже важко позбутися.

Звичка гризти нігті — це поширена проблема, яка впливає не лише на їхній зовнішній вигляд. Кусання нігтів може призвести до проблем зі здоров'ям, як-от інфекція, або викликати пошкодження тканин, які оточують нігтьове ложе. Не кажучи вже про те, що тримати пальці подалі від рота особливо важливо під час нинішньої пандемії.

Докторка Алія Ахмед, консультантка-психодерматологиня та експертка зі здорового способу життя, розповіла Stylist, що може бути причиною цієї звички та як із нею можна боротися.

Чому з'являється звичка гризти нігті

Чому деякі люди гризуть нігті, до кінця не вивчено. Однак деякі фактори можуть цьому сприяти, зокрема:

генетика;

психічні розлади;

посилювальні фактори.

Кілька досліджень свідчать, що гризіння нігтів (також відоме як оніхофагія) має генетичний компонент. Одне з досліджень показало, що у 36,8% людей, які кусають нігті, був хоча б один член сім'ї з цією звичкою. Психічні розлади також сприяють її розвитку. А погіршувальними чинниками є нудьга або спроби сконцентруватися. Гризіння нігтів може бути спричинене тривогою.

"Важливо вміти визначати тригери гризіння нігтів, вони можуть включати стрес, тривогу чи навіть нудьгу", — пояснює докторка Ахмед. Щоб визначити ці тригери, можна вести щоденний журнал, до якого записувати будь-які думки/почуття/ситуації, які сприяють кусанню нігтів. Якщо з'ясувати, які дії чи стани викликають бажання гризти нігті, з цією звичкою буде легше впоратися. Це може бути важко зробити самостійно, особливо якщо кусання нігтів відбувається значною мірою підсвідомо. В такому разі можна залучити когось, кому ви довіряєте, щоб повідомити вам, що ви почали гризти нігті.

Якщо кусання нігтів є ознакою іншої проблеми, наприклад, психіатричного або поведінкового розладу чи психологічної проблеми, самостійно впоратися з цим буде складно, і краще звернутися до фахівця.

Як припинити гризти нігті

Та якщо все не так погано і постійне бажання гризти нігті — лише погана звичка, ви можете спробувати впоратися з нею самостійно.

Зміна звички . Якщо підвищити поінформованість про власну поведінку, яка спонукає до гризіння нігтів, можна освоїти практику поведінки, яка відволікає. Наприклад, стискати руки щоразу, коли з'являється бажання гризти нігті. Зміна звички працює за принципом розпізнавання поведінки/звички, в цьому випадку кусання нігтів, а потім розвитку конкурувальної поведінки, яка виконується натомість. Це форма когнітивно-поведінкової терапії, яка зупиняє або звертає назад поведінку, пов'язану з кусанням нігтів.

. Якщо підвищити поінформованість про власну поведінку, яка спонукає до гризіння нігтів, можна освоїти практику поведінки, яка відволікає. Наприклад, стискати руки щоразу, коли з'являється бажання гризти нігті. Зміна звички працює за принципом розпізнавання поведінки/звички, в цьому випадку кусання нігтів, а потім розвитку конкурувальної поведінки, яка виконується натомість. Це форма когнітивно-поведінкової терапії, яка зупиняє або звертає назад поведінку, пов'язану з кусанням нігтів. Маніпулювання об'єктом . Маніпулювання об'єктом під час попереджувальних ознак кусання нігтів, наприклад, м'ячиком для знімання стресу. Він також може відволікти від поведінки, пов'язаної з гризінням нігтів, і принести таке саме задоволення.

. Маніпулювання об'єктом під час попереджувальних ознак кусання нігтів, наприклад, м'ячиком для знімання стресу. Він також може відволікти від поведінки, пов'язаної з гризінням нігтів, і принести таке саме задоволення. Гіркий на смак лак для нігтів. Якщо нанести на нігті лак із гірким смаком для запобігання їхньому кусанню, буде простіше контролювати себе. Це форма терапії огидою. Лак для нігтів містить бензоат денатонію та октаацетат сахарози і доступний без рецепта. Це досить ефективний метод.

Якщо нанести на нігті лак із гірким смаком для запобігання їхньому кусанню, буде простіше контролювати себе. Це форма терапії огидою. Лак для нігтів містить бензоат денатонію та октаацетат сахарози і доступний без рецепта. Це досить ефективний метод. Незнімне нагадування. Можна носити браслет або інший добре помітний незнімний предмет, щоб нагадувати собі не гризти нігті.

Можна носити браслет або інший добре помітний незнімний предмет, щоб нагадувати собі не гризти нігті. Нанесення штучних нігтів або гелевого манікюру. Це популярна техніка, за якої перешкодою для гризіння нігтів є небажання зіпсувати свої нові красиві нігті або лак для нігтів.

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