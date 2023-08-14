Зволожує, загоює, лікує: як приготувати й використовувати воду з пелюсток троянд

Троянда, безперечно, є однією з найгарніших квіток у природі. А з її пелюсток можна приготувати справді чудодійний засіб, який виводить з організму зайву воду і знімає роздратування. Крім того, рожеву воду легко приготувати в домашніх умовах.

Зробити власну рожеву воду вдома, використовуючи свіжі пелюстки і трохи дистильованої води, зовсім не складно, але за допомогою цього засобу можна оздоровити й омолодити шкіру, і навіть зняти набряки.

Про цілющі властивості рожевої води розповідає Womans World.

Що таке рожева вода

Рожева вода – це рідина, отримана шляхом перегонки з парою пелюсток органічних троянд. Вона має прекрасний квітковий аромат і містить потужні протизапальні властивості, які роблять її ідеальним тоніком для заспокоєння подразненої шкіри. Багата поживними речовинами вода століттями використовувалася для боротьби зі старінням шкіри й волосся. Насправді Клеопатра, як відомо, купалася в рожевій воді, щоб її шкіра залишалася вологою, еластичною та сяйливою і пахла, як троянди.

Антивікові властивості рожевої води

Рожева вода містить антисептичні й антибактеріальні речовини, які м'яко очищають шкіру, видаляючи ті бактерії та шкірний жир, які засмічують пори, а також вирівнює рівень pH шкіри, завдяки чому колір обличчя залишається бездоганним. А ще вона має сечогінні властивості, усуває застій рідини, яка накопичується на руках, ногах, під очима та на обличчі.

Крім того, рожева вода може використовуватися як природна альтернатива різким духам для тих, хто чутливий до синтетичних ароматів. Додатковий бонус від солодкого аромату води – він знімає стрес і тривогу, швидко викликаючи відчуття спокою.

Як приготувати воду з пелюсток троянд / Фото: Credits

Як зробити рожеву воду в домашніх умовах

Якщо вам пощастило мати у своєму розпорядженні органічні троянди, які не містять пестицидів (із місцевого фермерського ринку або від доброзичливого сусіда), приготування власної рожевої води нескладне. Для цього потрібні лише два інгредієнти та 30 хвилин часу.

Рецепт

Промийте половину склянки свіжих пелюсток органічних троянд із фермерського ринку або вашого власного саду, які не містять пестицидів.

Нагрійте в каструлі 1 склянку дистильованої води до 80 градусів, потім додайте пелюстки. Вимкніть вогонь, накрийте кришкою і залиште на 30 хвилин.

Процідіть пелюстки, дайте охолонути воді та перелийте до банки або пляшки з розпилювачем. Свіжоприготовлена рожева вода зберігається близько тижня в холодильнику.

Як використовувати рожеву воду

Коли волосся на вигляд і на дотик – наче солома, відновити і зміцнити пошкоджені пасма можна за допомогою рожевої води. Зволожувальні сполуки й антиоксиданти у воді проникають у стрижень волосся, усуваючи ламкість, відновлюючи пасма зсередини.

Рецепт

У мисці змішайте 1 склянку води та по 2 ст. л рожевої води, гелю алое вера і гліцерину, потім налийте до пляшки з розпилювачем. Розпорошіть на чисте вологе волосся і дайте увібратися. Використовуйте один раз на день; зберігайте решту в холодильнику протягом одного тижня.

Якщо у вас чутлива шкіра, розацеа або просто випадкова висипка на обличчі, рожева вода може допомогти. Її протизапальні властивості зменшують почервоніння, зволожувальні олії додатково заспокоюють і прискорюють загоєння, а антиоксиданти допомагають зміцнити зовнішній шар шкіри, щоб запобігти появі висипу в майбутньому та утворенню загострень розацеа.

Занурьте ватяний диск у рожеву воду і проведіть ним по чистому, сухому обличчю (або по ділянках тіла з висипом) двічі на день, щоб через тиждень побачити шкіру без висипки.

Зволожувальні властивості рожевої води

Якщо ваша шкіра схильна до сухості, рожева вода стане новим найкращим помічником для вашого обличчя. Жирні кислоти рожевої води утримують вологу і глибоко проникають до багатьох шарів шкіри, зберігаючи її зволоженою.

Щоб посилити зволожувальні властивості, радять змішувати рожеву воду з вітаміном Е, оскільки багатий антиоксидантами зволожувач глибоко проникає у шкіру, підвищуючи рівень її зволоження й захищаючи від вільних радикалів та зберігаючи молодість.

Рецепт

У пульверизаторі змішайте 1/2 склянки рожевої води та гель з однієї капсули вітаміну Е, охолодіть. Розпорошуйте на чисте обличчя вранці та протягом дня для швидкого освіження.

Як ванна з рожевою водою зменшує набряклість

Протизапальні сполуки у квітковій воді полегшують набряки, а її сечогінні властивості посилюють кровообіг, виштовхуючи застояну рідину, яка накопичується в кісточках. Використовуйте холодну рожеву воду, щоб звузити розширені кровоносні судини на ступнях і кісточках, що допоможе швидше позбутися набряклості. Наповніть тазик охолодженою рожевою водою та занурьте ступні й кісточки на 5 хвилин, потім промийте шкіру і витріть насухо. Ви також можете замочити руки в охолодженій воді, щоб зменшити набряк, або змочити мочалку холодною рідиною і покласти на обличчя на 5 хвилин, щоб позбутися набряку під очима.

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