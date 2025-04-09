Зволожує, загоює, знімає запалення: чим корисний мед для шкіри і як його використовувати

Мед / © Associated Press

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Іноді найкраще місце для пошуку засобу для шкіри — це ваша кухня. Від оливкової олії , харчової соди та від меду користі може бути навіть більше, ніж від дорогої магазинної косметики. Ці натуральні недорогі інгредієнти можуть творити дива, заспокоюючи запалення, зволожуючи шкіру та багато іншого.

Сайт Woman`sWorld запитав експертів, чи справді мед корисний для шкіри, і багато хто з них сказав, що так.

Чи корисний мед для вашої шкіри

Мед може бути фантастичним повністю натуральним інгредієнтом для догляду за шкірою. Це — потужний інгредієнт для догляду за шкірою, відомий своїми цілющими, заспокійливими та поживними властивостями, стверджує косметологиня Марго Коупленд .

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Мед заспокоює запалену шкіру

Незалежно від того, чи маєте ви справу із запаленням через погоду або просто з випадковим загостренням, мед може допомогти заспокоїти шкіру. Мед повний протизапальних речовин, включаючи антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які сприяють загоєнню, говорить Коупленд.

Мед може допомогти в лікуванні акне

Натуральні антибактеріальні властивості меду роблять його ефективним засобом на лікування акне, пояснює Коупленд. Він робить вашу шкіру сяйливою. Якщо ви хочете скористатися антибактеріальними властивостями меду, вам потрібно переконатися, що ви купуєте продукт із маркуванням «сирий мед».

Мед / © Associated Press

Мед заспокоює обвітрену та обпалену сонцем шкіру

Обвітрена і шкіра, що згоріла на сонці, може боліти. На щастя, її можна легко вилікувати за допомогою компресу з молока та меду. Мед має протизапальну дію, а також зволожує, тому він допомагає загоювати і зволожувати обвітрені щоки, каже Маріанна Блюмін-Карасік , докторка медицини, сертифікована холістична дерматологиня. А молочний білок відновлює та зміцнює шкірний бар’єр. Крім того, теплий компрес допомагає інгредієнтам проникати у шкіру, прискорюючи загоєння.

Щоб вилікувати обвітрену шкіру, просто додайте чверть склянки молока та 1 ст. л. меду в миску, стійку до нагрівання, і розігрійте в мікрохвильовій печі. Потім змочіть губку цією сумішшю і прикладіть до обвітреної шкіри на 5 хвилин, зніміть та змийте. Для лікування сонячного опіку змішайте 2 ст. л. теплого молока та 1 ч. л. меду в мисці, поки мед не розчиниться, потім вилийте суміш у форму для кубиків льоду. Після заморожування акуратно потріть одним кубиком обвітрену шкіру протягом 5 хвилин, щоб отримати миттєве полегшення (холод додатково знімає запалення). Повторюйте двічі на день за необхідності.

Мед зволожує шкіру

З віком наша шкіра часто стає сухішою і тоншою, що ускладнює пошук засобів, які відновлюють зволоження. Натуральні масла, які колись підтримували нашу шкіру зволоженою, з віком виснажуються, залишаючи нас із сухою, сверблячою шкірою, особливо на тілі. Що може допомогти: крем із медом манука. Мед манука є зволожувачем, тобто він вбирає вологу в шкіру, щоб підвищити та відновити рівень зволоження, каже Еріка Марі Гатт , косметологиня. Крім того, він містить ферменти та альфа-гідроксикислоти, які м’яко відлущують, щоб видалити мертві, сухі клітини шкіри, які роблять шкіру грубішою.

Найкращий спосіб використання — нанести медовий лосьйон протягом 3 хвилин після виходу з душу. Це відбувається тому, що шкіра пом’якшується, дозволяючи зволожуючим інгредієнтам краще вбратися і усунути сухість.

Медова маска для обличчя живить шкіру обличчя

Використання меду в масці для обличчя може бути дуже ефективним, і це так просто і недорого. Якщо у вас суха шкіра, Коупленд рекомендує приготувати маску з медом і живильною оливковою олією холодного віджиму або кунжутною олією. Як це зробити: змішайте 2 ч. л. оливкової олії холодного віджиму або кунжутної олії та 1 ст. л. мед манука. Для жирної шкіри вона рекомендує просто наносити мед прямо на обличчя без додаткових інгредієнтів. Нанесіть на чисте обличчя і змийте через 15 хвилин, потім нанесіть свої звичайні засоби для догляду за шкірою.

Мед лікує потріскані губи

Пом’якшіть губи за допомогою меду, каже Джошуа Зейхнер , доктор медицини, сертифікований дерматолог, який пропонує змішати мед та великий цукор, щоб створити свій власний скраб для губ. «Мед має заспокійливий ефект, а також антимікробні властивості, в той час як цукор забезпечує м’яке відлущування. Змішайте 1 ч. л. меду з 2 ч. л. крупного цукру. Нанесіть кількість розміром з горошину на пальці, потім втирайте круговими рухами суміш в губи протягом 2-3 хвилин. Зберігайте залишки в контейнері з кришкою або використовуйте надлишки, щоб пом’якшити згрубілу шкіру ліктів.

Мед загоює тріщини на п’ятах

Мед та оливкова олія чудово працюють у тандемі для лікування певних проблем зі шкірою. Високий вміст олеїнової кислоти в оливковій олії зволожує та відновлює сухі, ороговілі шари шкіри, які скупчуються на п’ятах, а протизапальні та антибактеріальні речовини меду заспокоюють та лікують будь-які болісні тріщини на п’ятах. Для цього змішайте чверть склянки оливкової олії та 1 ст. л. меду і підігрійте суміш у мікрохвильовій печі протягом 30 секунд (тепло допомагає пом’якшити шкіру, що згрубіла). Нанесіть на п’яти, потім накрийте поліетиленовою плівкою. Залишіть на 10 хвилин, потім зніміть та змийте.

Кому не слід використовувати мед для шкіри

Як і будь-який інгредієнт, він підійде не всім. Існують певні недоліки, які слід враховувати, попереджає Коупленд.

Крім того, хоча мед може допомогти у разі висипань, у декого він також може потенційно погіршити стан акне. Людям із жирною або схильною до акне шкірою слід використовувати його з обережністю, оскільки він може закупорити пори, радить Коупленд. Крім того, людям із чутливими шкірними захворюваннями, такими як екзема або розацеа, слід проконсультуватися з дерматологом перед застосуванням.

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