Кропива для волосся: дешевий і ефективний засіб у догляді

Кропиву для волосся використовували ще наші бабусі / © Credits

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Кропива має безліч протизапальних і антиоксидантних властивостей. Вона здатна захистити шкіру голови від пошкоджень і стимулювати ріст нового волосся. Листя кропиви також багате на мінерали (залізо, магній, цинк), які можуть дати волосяним фолікулам хороший стимул для росту.

Що корисного містить кропива

Каротин у складі кропиви сприяє зміцненню структури волосся та захищає його від згубної дії УФ-променів.

Вітамін С — антиоксидант, який впливає на виробництво колагену, необхідного для закріплення волосяного фолікула у шкірі голови. Крім того, це прекрасний антиоксидант, який допоможе захистити ваше волосся від несприятливого впливу навколишнього середовища.

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Вітаміни К і Е сприяють покращенню мікроциркуляції крові, за рахунок чого волосяні цибулини отримують необхідну кількість поживних речовин, зміцнюючи волосяний стрижень.

Вітамін B1 (тіамін) допомагає зберегти блиск волосся.

Вітамін B2 (рибофлавін) зволожує пасма, перешкоджає надмірній сухості шкіри голови та утворенню лупи.

Мікроелементи — кальцій, мідь і цинк — відновлюють волосся від пошкоджень через гаряче укладання, фарбування, хімічну завивку і т. д. А також нормалізують баланс шкіри голови та можуть допомогти в боротьбі з лупою.

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Фітонциди мають дію, що дезінфікує.

Хлорофіл надає гладкість і м’якість локонам, а також є думка, що він уповільнює появу сивини, стимулюючи вироблення пігменту меланіну.

Прості способи використання кропиви

Відвар кропиви

Це найпростіший рецепт відновлення і зміцнення волосся, скористатися яким може кожна з вас.

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Склад:

Листя (або сухі, або свіжі) — 1 столова ложка

Окріп — 2 склянки

Як зробити відвар:

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Дрібно ріжемо кропиву.

Заливаємо листочки окропом.

Використовуємо під час кожного миття голови в якості ополіскування. Ополіскування волосся кропивою надає приємний аромат, робить їх блискучими і запобігає появі посічених кінчиків.

Спиртовий настій кропиви

Склад:

Сік свіжої кропиви або ж міцний відвар — 1 частина

Окріп — 1 частина

Спирт — 1 частина

Як зробити настій:

Відвар або сік кропиви змішуємо зі спиртом

Настоюємо 10 днів в скляній тарі і темному місці

Проціджуємо через сито.

Протираємо голову перед миттям або ж використовуємо в складі масок

Раніше ми писали, як запобігти сплутанню волосся. Більше про це читайте у новині.

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