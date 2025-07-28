«Мене ніхто про це не попереджував»: які побічні ефекти можуть виникати після пластичних операцій – і як цього уникнути

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“Я часто чую фразу від клієнтів, які приходять до нас виправляти наслідки роботи інших хірургів: "Мене не попередили". Але сучасна медицина має бути чесною — і перед, і після операції. Побічні ефекти можливі. Наше завдання — пояснити, підтримати і допомогти пройти реабілітацію комфортно”, — розповідає Дмитро Березовський, пластичний хірург, головний лікар Docber Clinic.

Що може відчувати пацієнт після пластики?

Біль, набряки та синці — звичайна реакція організму на втручання. Вони поступово минають протягом декількох днів або тижнів.

Некроз (відмирання тканин) чи сероми (накопичення рідини) виникають рідко, але потребують професійного контролю. Те саме стосується гематом.

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Втрата чутливості, утворення рубців, пігментація чи випадіння волосся на швах — є нормою. Виникнення таких побічних ефектів залежить від індивідуальних особливостей клієнта, стану його здоров'я, маси тіла та попередніх косметичних процедур. За правильної тактики лікування ці наслідки зникають. Головне — продуманий вибір лікаря та клініки з високим професійним рівнем.

Docber Clinic: коли післяопераційний період — це не про самотність

На відміну від застарілого підходу, коли пацієнта “відпускали” з клініки і він залишався сам на сам із болем, перев’язками та страхами, у Docber Clinic діє принцип всебічного супроводу.

“Ми дбаємо про людину на кожному етапі. Наш протокол включає не лише операцію, а й комплексне відновлення — від фізіопроцедур до психологічної підтримки”, — пояснює Дмитро Березовський.

Окрім сучасних хірургічних технік, таких як ендоскопічні та лазерні методи, у клініці використовуються:

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Ретельний передопераційний відбір пацієнтів: Оцінка загального стану здоров'я, виявлення протипоказань та факторів ризику.

Використання малоінвазивних технік: Ендоскопічні методи, лазерні технології дозволяють зменшити обсяг хірургічного втручання, травматизацію тканин та прискорити процес відновлення.

Інтраопераційний моніторинг: Використання спеціального обладнання для контролю стану нервів та судин під час операції допомагає запобігти їх пошкодженню.

Індивідуалізовані плани лікування: Врахування індивідуальних особливостей пацієнта при виборі хірургічної техніки та розробці плану післяопераційного догляду сприяє кращому загоєнню та мінімізації побічних ефектів.

Власний протокол з післяопераційного догляду: фізіотерапевтичні процедури, масажі, комплекс апаратних та ін'єкційних процедур.

Активне використання післяопераційних процедур: лазерна шліфовка, фізіотерапія, масаж для скорочення періоду реабілітації.

“Наша місія — не просто змінювати зовнішність, а дбати про людину. Щоб після пластики вона почувалася не "пацієнтом", а партнером, якого чують, розуміють і підтримують”, — підсумовує головний лікар Docber Clinic.

ТОВ “Клініка Докбер”. Рішення Міністерства охорони здоров`я України про видачу ліцензії від 11.10.2023 № 1774.