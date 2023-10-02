Б’юті-альянс по-українськи: як косметичні бренди об'єднуються заради краси

Популярна в Україні парфумерно-косметична мережа BROCARD і локальні косметичні бренди об’єднали зусилля, щоб підтримувати жінок у бажанні бути привабливими.

Попри будь-які життєві негаразди, українки завжди прагнули залишатися вродливими і створювати прекрасне довкола себе. Раніше справжнім спасінням для жінок у скрутних обставинах було створення рукотворних вишиванок і намист, які вдягали на свята. А сьогодні ефективною «психотерапією» для багатьох є турбота про власне здоров’я та красу. Адже тривоги тривогами, а виглядати треба на всі сто – заради себе і своїх близьких.

Завдяки відповідальності та стійкості б’юті-ритейлерів, нам пощастило, як і раніше, мати доступ до якісних доглядових засобів. Наприклад, асортимент відомої парфумерно-косметичної мережі BROCARD, магазини якої продовжують працювати у багатьох містах України, налічує сьогодні понад 30 тисяч оригінальних продуктів від більш ніж 300 світових преміальних марок.

Фото: brocard.ua

Також продовжують активно розвиватись українські бренди, які навіть в умовах військового часу пропонують нам дуже достойний продукт. До створення своєї продукції вони залучають досвідчених хіміків, створюють найтехнологічніші лабораторії і розробляють інноваційні формули – все, аби не поступатися визнаним світовим виробникам. І при цьому примудряються зробити якісний продукт за ціною, доступною практично кожному.

Щоб познайомитися ближче з локальними брендами косметики, можна завітати у знайомий усім BROCARD, що впродовж чверть сторіччя залишається одним із провідних ритейлерів вітчизняного косметичного ринку, а сьогодні – активно сприяє розвитку української індустрії краси. Мережа вже налагодила співпрацю із дюжиною локальних марок, а товари із позначкою Made in Ukraine зайняли гідне місце на полицях магазинів поруч із іменитими брендами. Крім того, знайти продукцію від вітчизняних виробників можна на сайті мережі.

Фото: brocard.ua

Як досвідчений б’юті-гуру, BROCARD не тільки пропонує широкий асортимент продукції бездоганної якості, але й опікується обізнаністю українок у питаннях краси та догляду через свій блог. Тут, наприклад, можна переглянути актуальні поради по догляду за шкірою в осінній період – з п’ятіркою топових українських засобів.

На сьогодні в мережі представлена продукція 13 цілеспрямованих і відданих своїй справі українських брендів, які варті нашої уваги.

Серед них – Joko Blend, DR DermaRi COSMETICS, Tink, Mamash, Be Trendy, DeLaMark, Aquadermis, що пропонують багато засобів для догляду для жінок – від кремів, тоніків і масок для обличчя до скрабів, сухих олій для тіла і бомбочок для ванн.

MiniMi – дитячі доглядові продукти з пребіотиками та вітамінним комплексом. До речі, цей бренд створив першу в Україні тканинну маска дитячого розміру, аби змалечку прищепити україночкам правильні б’юті-звички. І це дуже мило…

Barbers – вже добре відомий в нашій країні бренд чоловічої косметики по догляду за волоссям, бородою і вусами. Приємно, що українські косметологи не обходять увагою і чоловіків!

Ще на полицях мережі представлена парфумована продукція від Mermade, догляд за порожниною рота від «Наша зубна паста на білому вугіллі», професійні засоби для манікюру й педикюру від Shelly.

Тож приходьте в BROCARD, читайте корисну інформацію у блозі, підтримуйте українське – і залишайтесь красивими з нашими рідними брендами. Наперекір і всупереч всьому лихому!