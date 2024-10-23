Догляд і мейкап: топ-5 поліфункціональних косметичних продуктів від українських виробників

Спостерігаючи за сучасною індустрією краси, можна швидко дійти висновку, що зараз у світі панує тенденція до мінімалізму в усьому. Ця філософія називається "less is more" й означає, що якісні продукти у меншій кількості дають набагато приємніший результат.

Спираючись на цей принцип, ми підготували добірку українських доглядових та косметичних засобів, які мають бути у вашій косметичці.

Мультитаскер від Unico

Цей засіб є багатофункціональним, адже використовується одразу як помада, рум'яна, тіні і лайнер. Обрати можна серед шести відтінків, регулюючи їхню інтенсивність об'ємом продукту, що ви наносите: від ледь помітних тонів до насичених кольорів. Щільність мультитаскеру імітує структуру шкірного себуму, через що засіб добре тримається на обличчі протягом дня та захищає шкіру від зневоднення.

Скраб Scrubby від Aweskin

Полірувальний скраб для обличчя від Aweskin є чудовим ексфоліантом. Його формула вирівнює рельєф та полірує поверхню шкіри, зменшує прояв рубців постакне та надає обличчю здорового сяйва. Бакучіол у складі є природною альтернативою ретинолу і поновлює еластичні властивості шкіри, а олія чайного дерева захищає її гідроліпідний бар'єр та має антиоксидантну дію.

Lipper-блиск від Lipss

Ліппери українського бренду Lipss є одночасно доглядовими та косметичними продуктами. У складі вони мають комплекс з міметичним пептидом, який активує збільшення об'єму губ та має накопичувальну дію, роблячи їх м'якими та зволоженими. Культовими є блиски з ароматом київського торту та солоної карамелі, а загалом лінійка містить десять різних ліпперів.

Маска для обличчя Pumpkin Sleeper від Moon&Rune

Ферментована маска з олією гарбуза, що дарує свіжий колір обличчя, покращує тонус та рельєф шкіри, регулює себум і звужує пори. Pumpkin Sleeper має приємний аромат запашної випічки та демонструє ефект вже після першого нанесення. Ця маска підходить всім типам шкіри, а 98% інгредієнтів у складі мають натуральне походження.

Гель для брів від Hedonic Beauty

Цей прозорий гель фіксує вкладені брови на добу, не склеюючи волоски. Завдяки пухнастому аплікатору він не розтікається шкірою, а продукт на щіточці залишається у помірній кількості, попри її великий розмір. У складі гель містить арганову олію, що запобігає пересушенню волосків, та дозволяє засобу гарно триматись, не осипаючись.

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