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Догляд і мейкап: топ-5 поліфункціональних косметичних продуктів від українських виробників

Догляд і мейкап: топ-5 поліфункціональних косметичних продуктів від українських виробників

Фото: Credits

Спостерігаючи за сучасною індустрією краси, можна швидко дійти висновку, що зараз у світі панує тенденція до мінімалізму в усьому. Ця філософія називається "less is more" й означає, що якісні продукти у меншій кількості дають набагато приємніший результат.

Спираючись на цей принцип, ми підготували добірку українських доглядових та косметичних засобів, які мають бути у вашій косметичці.

Мультитаскер від Unico

Цей засіб є багатофункціональним, адже використовується одразу як помада, рум'яна, тіні і лайнер. Обрати можна серед шести відтінків, регулюючи їхню інтенсивність об'ємом продукту, що ви наносите: від ледь помітних тонів до насичених кольорів. Щільність мультитаскеру імітує структуру шкірного себуму, через що засіб добре тримається на обличчі протягом дня та захищає шкіру від зневоднення.

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Скраб Scrubby від Aweskin

Полірувальний скраб для обличчя від Aweskin є чудовим ексфоліантом. Його формула вирівнює рельєф та полірує поверхню шкіри, зменшує прояв рубців постакне та надає обличчю здорового сяйва. Бакучіол у складі є природною альтернативою ретинолу і поновлює еластичні властивості шкіри, а олія чайного дерева захищає її гідроліпідний бар'єр та має антиоксидантну дію.

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Lipper-блиск від Lipss

Ліппери українського бренду Lipss є одночасно доглядовими та косметичними продуктами. У складі вони мають комплекс з міметичним пептидом, який активує збільшення об'єму губ та має накопичувальну дію, роблячи їх м'якими та зволоженими. Культовими є блиски з ароматом київського торту та солоної карамелі, а загалом лінійка містить десять різних ліпперів.

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Маска для обличчя Pumpkin Sleeper від Moon&Rune

Ферментована маска з олією гарбуза, що дарує свіжий колір обличчя, покращує тонус та рельєф шкіри, регулює себум і звужує пори. Pumpkin Sleeper має приємний аромат запашної випічки та демонструє ефект вже після першого нанесення. Ця маска підходить всім типам шкіри, а 98% інгредієнтів у складі мають натуральне походження.

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Гель для брів від Hedonic Beauty

Цей прозорий гель фіксує вкладені брови на добу, не склеюючи волоски. Завдяки пухнастому аплікатору він не розтікається  шкірою, а продукт на щіточці залишається у помірній кількості, попри її великий розмір. У складі гель містить арганову олію, що запобігає пересушенню волосків, та дозволяє засобу гарно триматись, не осипаючись.

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