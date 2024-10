Догляд і мейкап: топ-5 поліфункціональних косметичних продуктів від українських виробників

Спостерігаючи за сучасною індустрією краси, можна швидко дійти висновку, що зараз у світі панує тенденція до мінімалізму в усьому. Ця філософія називається "less is more" й означає, що якісні продукти у меншій кількості дають набагато приємніший результат.