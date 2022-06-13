"Душа України": одеська парфумерка створила ексклюзивний аромат на підтримку дітей, які постраждали від війни

"Душа України": одеська парфумерка створила ексклюзивний аромат на підтримку дітей, які постраждали від війни

Отримані кошти від продажу лімітованої лінійки парфумів підуть на допомогу постраждалим українським дітям.

Українська парфумерка й засновниця одеського парфумерного бренду Soul of Mine Ольга Юрченко випустила унікальний аромат, присвячений Україні. Він отримав назву Soul of Ukraine - втілення нашої України, усієї її безмежної краси, гостинності та душевності.

Саме парфумерною мовою жінка вирішила розповісти світу про нашу країну і допомогти дітям.

Ідея створення аромату у Ольги виникла тоді, коли вона разом із дітьми, тікаючи від війни, опинилася у безпечному місці за кордоном. Вона вирішила спрямувати увесь свій біль та розпач на роботу, аби допомагати тим, хто цього найбільше потребує, – маленьким українцям, які стали жертвами цієї жахливої трагедії.

Над створенням аромату працювало майже 14 найвідоміших митців парфумерії, зокрема Мауріс Русель, Алієнор Массенет, Анік Менардо, П`єр Гуерос, Філіп Папарелла, Давід Апель та інші.

В основі парфумів дуже дорога і витончена база: рідкісні види ірису, імбиру, мускусу і ванілі, цитрусові акорди, які наповнюють композицію яскравим характером, а також троянда і сандал, які створюють неповторний шлейф.

Флакон прикрашає малюнок – втілення сучасної України, який створила мисткиня із Одеси Леся Верба (вона віднедавна живе в Нью-Йорку).

Вартість парфумів 100 мл – $200.

Усі отримані від продажу аромату кошти перерахують до благодійного фонду "Дитина єдиної України", який Ольга створила ще на початку війни, у 2014 році (він підтримував дітей із тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях) та будуть витрачені на забезпечення потреб дітей, які стали жертвами війни в Україні.

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