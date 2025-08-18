Еволюція сонцезахисних кремів: від білої пасти до сучасних легких формул

Реклама

Сьогодні ми звикли до легких прозорих кремів із широким спектром захисту від ультрафіолету. Але ще кілька десятиліть тому сонцезахисні засоби виглядали зовсім інакше. Густа біла паста, обмежений захист і відсутність знань про UVA-промені — так починався шлях сучасних SPF.

«Як дерматолог, я бачу головну еволюцію у зміні фокусу: від боротьби лише з опіками до комплексного захисту шкіри від старіння, пігментації та онкологічних ризиків», — пояснює дерматокосметолог клініки Lita Plus Денис Лебедєв.

1970–1980-ті: креми від опіків, а не від старіння

Перші покоління засобів базувались на фізичних фільтрах — оксиді цинку та діоксиді титану. Вони ефективно блокували UVB-промені, але залишали на шкірі щільний білий наліт. Паралельно з’являлись і перші хімічні фільтри, зокрема PABA, який швидко втратив популярність через алергії.

Реклама

У той час дерматологія майже не говорила про UVA-випромінювання, яке насправді відповідальне за фотостаріння та багато патологій шкіри. Фокус був на опіках.

1990-ті: перший захист від UVA

З розвитком мікронізованих форм оксиду цинку та титану креми стали менш «крейдяними». У цей же період у формули додали Avobenzone — перший фільтр проти UVA-променів. Це був переломний момент: сонцезахисні засоби стали більш комплексними.

«Саме в 90-х почали розуміти, що сонцезахисний крем — це не лише для відпустки на морі, а й щоденна профілактика фотостаріння», — додає Денис Лебедєв .

2000–2010: нанотехнології та інновації

Поява нано-форм цинку та титану зробила текстури більш комфортними. В Європі активно впроваджувались нові хімічні фільтри — Tinosorb, Mexoryl, Uvinul, які поєднували стабільність і широкий спектр дії. США ж відставали через суворі регуляторні норми FDA.

Реклама

«Цей період дав старт формуванню сучасних «розумних» формул, які захищають відразу від усіх діапазонів ультрафіолету», - говорить лікар клініки Lita Plus.

2010–2025: прозорість, екологічність і гібриди

Останнє десятиліття принесло ще одну революцію: прозорі текстури, reef-safe формули без оксибензону та поєднання сонцезахисту з доглядом (антиоксиданти, зволоження, легкі флюїди). Сьогодні сонцезахисний крем — це вже не «обов’язок», а стиль життя. Його носять не лише на пляжі, а й щодня — у місті, в офісі, навіть у похмуру погоду.

Чому це важливо для пацієнта?

Комплексний захист. Сучасні формули фільтрують і UVA, і UVB, знижуючи ризики фотостаріння та онкології.

Комфорт. Більше немає «крейдяного» обличчя, креми легкі й майже непомітні.

Безпечність. Нові фільтри менш агресивні для шкіри та довкілля.

Доступність. Сьогодні можна підібрати засіб для будь-якого типу шкіри та потреб.

Еволюція сонцезахисних кремів — це приклад того, як наука та косметологія змінюють якість життя. Якщо раніше SPF сприймався як засіб «відпочинку на морі», то тепер він став основою профілактики здоров’я шкіри.

«Сьогодні ми говоримо не лише про красу, а й про безпеку. Використання сонцезахисного крему — це найпростіший і водночас найефективніший спосіб зберегти молодість і здоров’я шкіри», — підсумовує Денис Лебедєв.