Французький Бренд рослинної косметики® Yves Rocher випустив подкаст-медитації «Звуки природи»

У сучасному світі, де ритм життя часто не дозволяє нам зупинитися й відчути дотик природи, Yves Rocher в новому проєкті продовжує повертати людей до гармонії з навколишнім світом, втілюючи свою місію — Reconnect people to nature («Возз’єднання людини з природою»).

Проект реалізовується за підтримки радіо LOUNGE FM та спільно з коуч-тренеркою, психологинею, експерткою з техніки емоційного звільнення, майстринею трансформаційних практик Інессою Кравченко.

Унікальні мелодії, які допоможуть сповільнитись та розслабитись, зануритися у світ природних стихій та відновити внутрішній баланс. У кожному випуску – звуки лісу, гір, водоспаду, моря, дощу чи вітру — чарівні голоси природи, підсилені натхненними подкаст-медитаціями від Інесси Кравченко.

Подкаст нагадує, що природа не просто оточує нас — вона є частиною нас самих та головним джерелом живлення внутрішнього ресурсу та енергії.

«Природа має сильний терапевтичний ефект та здатність відновлювати ментальне здоров’я людини. Це те, що надзвичайно потрібно кожній сучасній людині, а особливо нам, українцям. З моменту створення у 1959 році бренд Yves Rocher в усіх аспектах своєї діяльності керується повагою до довкілля та любов’ю до дарів Природи, найбільшої лабораторії під відкритим небом. Ми переконані що саме природа має все, що потрібно людині для гармонійного життя. Проєкт “Звуки природи” — це втілення філософії бренду та продовження його місії. Ми віримо, що дивовижні мелодії, доповнені медитаціями від Інесси Кравченко – це чудовий спосіб почути власне “Я”, заземлитись, віднайти емоційну гармонію, перезавантажитись та наповнитись внутрішньою силою», — говорить Анна Запталова, директорка Yves Rocher Україна.

«Мої медитації є глибокими трансформаційними інструментами, що сприяють формуванню нової свідомості для сучасної України. Вони дуже екологічно допомагають звільнитися від страхів, старих шаблонів мислення, хибних установок і самообману. Чутливо проводять до глибинного самопізнання, відкриваючи правду про себе та світ. Вони сприяють перевідкриттю своєї єдності зі світом Природи, енергією Планети та Всесвіту, що дає можливість відчути себе частиною великої системи життя. В цілому , медитації, що я створюю, допомагають не лише пережити складні часи, а й знайти новий сенс, відновити сили та стати імпульсом духовному відродженню, яке необхідне для створення майбутнього України», – коментує психологиня та коуч-тренерка Інесса Кравченко.

Подкаст «Звуки природи» доступний на YouTube-каналі бренду. Вмикайте та занурюйтеся в атмосферу природи, яка завжди поруч, незалежно від того, де ви знаходитесь.