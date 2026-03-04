Як вибрати професійний шампунь для волосся

Реклама

Чим професійні шампуні відрізняються від звичайних?

Концентрація

Більшість засобів із топу професійних шампунів мають більш концентровані формули. Завдяки цьому їхня витрата зазвичай нижча.

Фокус на шкірі голови і довжині волосся як на різних зонах

Огляд професійних шампунів показує, що їхні виробники приділяють увагу не лише очищувальній базі, а й компонентам, які допомагають підтримувати комфорт шкіри голови, водночас зменшуючи сухість і сплутування по довжині.

Точкові рішення під конкретні завдання

Професійні лінійки засобів зазвичай розділені за призначенням: для фарбованого волосся, для пошкодженого, для додаткового об’єму, для чутливої шкіри голови тощо.

Як визначити тип волосся і стан шкіри голови?

Крок 1. Визначаємо стан шкіри голови

Вимийте голову звичним шампунем і зробіть висновки на основі спостережень протягом 24–48 годин.

Жирна шкіра голови:

корені втрачають свіжість уже через 12–24 години;

з’являється блиск біля коренів, пасма «склеюються»;

часто є бажання мити голову щодня через жирне волосся.

Суха шкіра голови:

відчуття стягнутості після миття;

дрібне сухе лущення;

можливий свербіж.

Чутлива шкіра голови:

почервоніння, печіння або свербіж після зміни шампуню;

реакція на ароматизатори, активні компоненти, температуру води;

може бути і жирність, і сухість одночасно.

Крок 2. Визначаємо тип волосся

Тонке волосся швидко втрачає об’єм, середнє — добре тримає форму, щільне/жорстке — часто потребує інтенсивнішого пом’якшення, може пушитися, гірше піддається укладанню.

Які завдання має вирішувати професійний шампунь?

Перед тим як обрати професійний шампунь, важливо розуміти, як працюють різні формули.

Фарбоване та освітлене волосся

Головне питання в цьому випадку, як обрати професійний шампунь для делікатного очищення без вимивання пігменту і додаткового пересушування довжини. Для освітленого волосся особливо актуальним є зниження ламкості та сплутування.

Пошкоджене та ослаблене волосся

Такі формули зазвичай спрямовані на поліпшення візуальної якості довжини, а також відновлення волосся: воно стає більш гладким, щільним на дотик, легше укладається, менше пушиться.

Жирна, чутлива або схильна до лупи шкіра голови

Шампунь для жирної шкіри очищає ефективно, але без агресивного знежирення. Чутлива шкіра потребує максимально м’якого очищення і зниження реактивності. А формула проти лупи підбирається так, щоб підтримувати здоровий стан шкіри голови без лущення і свербежу.

Поради, як обрати професійний шампунь: на що звертати увагу під час покупки

ПАР (поверхнево-активні речовини). Відповідають за очищення шкіри голови та волосся. Найбільш щадні варіанти випускаються без сульфатів.

Кондиціонувальні агенти. Переважно це катіонні компоненти та полімери, які зменшують тертя і сплутування.

Силікони. Допомагають знизити пухнастість і ламкість волосся, додають йому блиску.

Зволожувачі. Підтримують комфорт шкіри голови і зволожують сухе волосся по всій довжині.

Ліпіди. Зменшують ефект «соломи», особливо на освітленому волоссі.

Протеїни та амінокислоти. Дають відчуття більш щільного і гладкого волосся, допомагають зменшити ламкість.

Добавки проти лупи. Важливо розуміти: якщо лупа виразна і тривала, краще орієнтуватися на аптечні лікувальні лінійки та рекомендації трихолога.

Як вписати професійний шампунь у домашній догляд?

Вибір професійного шампуню насамперед залежить від стану шкіри голови. Також важливою є техніка нанесення засобу: його потрібно спінити у руках, м’якими масажними рухами розподілити шкірою голови впродовж 30–60 секунд і ретельно змити. Догляд за довжиною краще будувати окремо: на вимите і відтиснуте рушником волосся наносьте кондиціонер або маску, відступаючи від коренів.

