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З настанням холодів наша шкіра стикається з новими викликами. Низькі температури, холодний вітер, сухе повітря в опалюваних приміщеннях і різкі перепади температур можуть спричиняти сухість, лущення, почервоніння та відчуття стягнутості.

Саме тому звична beauty-рутина, яка чудово працювала влітку, взимку може потребувати змін. Розповідаємо, як правильно адаптувати догляд до холодного сезону, на які компоненти звернути увагу та які косметичні засоби можуть стати корисним доповненням щоденних ритуалів краси.

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Делікатне очищення — основа здорової шкіри

У холодний сезон варто насамперед переглянути підхід до очищення. Агресивні засоби, які залишають відчуття чистоти «до скрипу», можуть посилювати сухість і подразнення.

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Натомість краще обирати м’які формули, які ефективно видаляють забруднення, але не порушують природний захисний бар’єр шкіри.

Наприклад, CeraVe Hydrating Cleanser — зволожувальна очищувальна емульсія для нормальної та сухої шкіри. У її складі три види церамідів та гіалуронова кислота, які допомагають підтримувати природний захисний бар’єр і зберігати вологу.

Також варто уникати вмивання надто гарячою водою, яка може додатково пересушувати шкіру.

Зволоження — головний пріоритет холодного сезону

Взимку шкіра швидше втрачає вологу через вплив зовнішніх чинників. Тому легкого літнього флюїду іноді може бути недостатньо, особливо якщо з’являються сухість або відчуття стягнутості.

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У цей період варто звернути увагу на засоби з гліцерином, церамідами, гіалуроновою кислотою та компонентами, які допомагають підтримувати захисний бар’єр.

Серед варіантів для сухої і чутливої шкіри — La Roche-Posay Toleriane Sensitive Riche. Завдяки насиченій текстурі та компонентам, серед яких гліцерин, ніацинамід і масло ши, крем допомагає зменшувати відчуття сухості та підтримувати комфорт шкіри.

Важливо пам’ятати, що зволоження потребує не лише суха, а й комбінована чи жирна шкіра. Головне — правильно підібрати текстуру відповідно до її потреб.

Догляд за шкірою навколо очей

Якщо в опалюваних приміщеннях шкіра навколо очей стає сухою або з’являється відчуття стягнутості, до щоденного догляду можна додати зволожувальний засіб із легкою текстурою.

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Один із варіантів — GeneXC Firming Eye Gel від iS Clinical — інноваційний гель для комплексного догляду за делікатною шкірою навколо очей, який бренд представив у 2026 році. Його формула поєднує дві форми вітаміну С, пептиди, гіалуронову кислоту та запатентовану технологію Extremozyme®. Засіб спрямований на інтенсивне зволоження, підтримання пружності шкіри, зменшення видимості дрібних зморшок, темних кіл і слідів втоми.

Особливістю гелю є металевий аплікатор з охолоджувальним ефектом, який дарує приємне відчуття свіжості та допомагає зменшити ранкову припухлість. Легка текстура швидко вбирається, роблячи щоденний догляд комфортним.

Догляд за губами: маленька деталь, про яку часто забувають

У холодний період особливої уваги потребують губи. Вони швидко реагують на вітер, мороз і сухе повітря, що може спричиняти лущення, стягнутість і появу тріщин. Тому догляд за ними варто зробити частиною щоденної beauty-рутини.

Для комплексного догляду за губами можна використовувати засоби LIPS ID — бренду функціональної косметики, унісекс-лінійка якого охоплює всі основні етапи догляду: від делікатного відлущування до інтенсивного зволоження та живлення.

Наприклад, Peel Balm — пілінг-бальзам із ферментами, AHA-кислотами та екстрактами водоростей, який допомагає делікатно оновлювати поверхню губ без механічного тертя і робити їх гладкішими.

Для щоденного використання підійде CBD Soothing Balm — заспокійливий бальзам із канабідіолом (CBD), вітаміном Е, натуральними оліями та пептидним комплексом. Він допомагає пом’якшувати губи, підтримувати їх зволоженими та зменшувати відчуття сухості й стягнутості. Особливо корисно мати бальзам під рукою протягом дня і регулярно наносити його перед виходом на холодне повітря.

Відновлення захисного бар’єра шкіри

Захисний бар’єр шкіри допомагає утримувати вологу і зменшує вплив зовнішніх подразників. Коли його функція порушується, шкіра може ставати більш чутливою, сухою та схильною до почервоніння.

Саме тому в холодний сезон особливо актуальні засоби з церамідами, пантенолом та іншими компонентами, спрямованими на підтримку бар’єрних функцій.

Наприклад, Dr. Jart+ Ceramidin Skin Barrier Moisturizing Cream містить комплекс із п’яти церамідів і пантенол. Його формула розроблена для інтенсивного зволоження та підтримання захисного бар’єра, що особливо актуально для сухої шкіри.

Такий крем може стати частиною ранкового або вечірнього догляду, залежно від індивідуальних потреб.

Не забувайте про шкіру тіла та рук

Холод впливає не лише на обличчя. Шкіра рук і тіла також може ставати сухішою, особливо через часте миття, гарячий душ та контакт із холодним повітрям.

У цьому випадку варто звернути увагу на більш поживні креми, які допомагають утримувати вологу.

Наприклад, Bioderma Atoderm Crème Ultra — зволожувальний крем для обличчя і тіла, розроблений для нормальної й сухої шкіри. Його формула спрямована на живлення та підтримання шкірного бар’єра. Наносити зволожувальні засоби найкраще після душу, коли шкіра ще злегка волога.

Нічний догляд: додаткове живлення і комфорт

Вечір — чудова можливість приділити шкірі трохи більше уваги. У холодний сезон до звичної рутини можна додати більш насичений нічний крем, якщо цього потребує шкіра.

Наприклад, ELEMIS Superfood Midnight Facial — нічний поживний крем, у формулі якого поєднані масло какао, екстракти каму-каму та квітів банана. Засіб розроблений для зволоження та живлення шкіри, що може бути особливо доречним у період сухого повітря та низьких температур.

При цьому важливо пам’ятати, що навіть найнасиченіший догляд не обов’язково має складатися з великої кількості засобів. Іноді достатньо якісного очищення, зволоження і регулярності.

SPF залишається актуальним навіть узимку

Одна з найпоширеніших помилок у догляді — відмова від сонцезахисного крему з настанням холодів. Однак ультрафіолетове випромінювання впливає на шкіру протягом усього року, навіть у похмуру погоду. Тому засіб широкого спектра захисту з SPF 30 або вище варто залишити частиною щоденної рутини.

Наприклад, Smart Color Defense SPF50 від Bruno Vassari — сонцезахисний крем із високим рівнем захисту SPF 50 та інкапсульованими пігментами, який поєднує захист від сонця з легким тонувальним ефектом.

Особливістю засобу є технологія Color Reveal: під час нанесення пігментні капсули розкриваються, а колір адаптується до природного тону обличчя, створюючи ефект «другої шкіри». Крем допомагає візуально вирівнювати тон, маскувати дрібні недосконалості та надавати обличчю свіжішого вигляду.

Формула також містить компонент Photobiome™, спрямований на підтримання балансу шкіри під впливом сонячного випромінювання.

Засіб можна використовувати як основу під макіяж або замість тонального крему для природного покриття. Наносити його рекомендується вранці на завершальному етапі догляду, а за тривалого перебування на сонці — регулярно оновлювати.

Також важливо підтримувати комфортний рівень вологості вдома, уникати надто гарячого душу і не перевантажувати шкіру агресивними активними компонентами, якщо вона стала чутливішою.

Головний секрет доглянутої шкіри взимку — не кількість косметики, а правильно підібрані засоби та регулярність їхнього використання.

М’яке очищення, достатнє зволоження, підтримка захисного бар’єра та увага до губ і шкіри навколо очей допоможуть зберегти комфорт шкіри в холодні дні.

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