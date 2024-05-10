Має бути у кожній косметичці: чому важливо використовувати SPF та які переваги мають корейські засоби

Сонячне випромінення щороку стає все агресивнішим, тож питання захисту шкіри від ультрафіолету сьогодні актуальне як ніколи.

Що таке SPF, чому його важливо використовувати, як обрати найкращий засіб і ефективно використовувати захист, розповідаємо далі.

Що таке SPF та чому важливо його використовувати

SPF – це абревіатура від англійського Sun Protection Factor, що в перекладі означає фактор захисту від сонця. Засоби з такою позначкою захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

Загалом існують два види сонячних променів, від яких треба захищати шкіру: UVB-проміння, що становить 5% від всього ультрафіолету, який досягає Землі, та UVА-проміння, яке сягає 95% від усього ультрафіолету, який потрапляє на планету.

Більшу частину UVB-променів здатні стримати хмари та скло. Однак влітку це відбувається складніше, і вони легко можуть зашкодити шкірі, спричиняючи опіки. Водночас UVА випромінювання загрожує нам і взимку. Воно є напрочуд небезпечним, адже постійно взаємодіє з людською шкірою, оскільки його стримати не можуть ні хмари, ні скло, ні пора року.

Основна ж небезпека обох видів ультрафіолету полягає у тому, що вони спричиняють опіки та руйнують клітини колагену й еластину, пошкоджуючи шкіри, через що можуть виникнути ракові пухлини, зморшки, передчасне старіння, пігментація.

Щоб уникнути таких неприємних наслідків, важливо використовувати SPF-засоби, які запобігають почервонінням та лущенню за надмірного впливу ультрафіолету, захищають шкіру від передчасного старіння, зморшок і темних плям, зумовлених УФ-променями, та суттєво знижують ризик розвитку раку шкіри та меланоми.

Як обрати ефективний SPF-захист

Щоб забезпечити максимальний захист для своєї шкіри, важливо знати, як правильно підібрати SPF-косметику, адже існує багато різних варіацій засобів – це можуть бути креми, лосьйони, гелі чи спреї, які мають різні рівні захисту та активні речовини.

Перше, що треба пам'ятати під час вибору, – це те, що нашій шкірі загрожують одразу два типи сонячних променів. Тож, слід переконатися, що засіб захищатиме від обох. Для цього є кілька варіантів – на упакованні біля літер SPF буде ще одна спеціальна позначка PA+ (кількість + може бути від 1 до 4 і чим їх більше, тим вищий рівень захисту), або може бути напис “Broad Spectrum” чи “UVA + UVB”. Кожен із цих варіантів означатиме, що засіб має широкий спектр дії.

Друга ж річ, на яку слід звернути увагу, – індекс SPF. Це знаменник дробу, що показує, яку частку сонячного випромінювання цей засіб не в змозі відбити. Наприклад, SPF-15 означає, що 1/15 випромінювання досягне шкіри, а SPF-50 – що шкірі дістанеться усього лише 1/50. Таким чином, чим більше число, тим більше блокується ультрафіолет. Оптимальним же рішенням вважається SPF-30, бо він забезпечує достатній рівень захисту. Однак для чутливої шкіри чи інтенсивного перебування на сонці краще вибирати засоби з SPF-50 або вище.

Крім того, під час пошуку свого засобу варто враховувати ще й інгредієнти, що мають сонцезахисні властивості. Їх можна поділити на дві категорії: фізичні та хімічні.

Хімічні фільтри, або як їх ще називають органічні, поглинають ультрафіолет. Натомість фізичні працюють, як екрани – вони просто віддзеркалюють сонячні промені та перешкоджають їхньому потраплянню на шкіру.

Сонцезахисний засіб із фізичним фільтром є доволі щільним. Якщо на шкірі є рівномірний шар подібного SPF, ультрафіолетовим променям вкрай важко до неї дістатися. Однак косметику з фізичними фільтрами потрібно регулярно поновлювати, оскільки вони видаляються зі шкіри будь-яким легким дотиком.

Хімічні ж фільтри через чудову структуру швидко вбираються, не обтяжують шкіру і не бояться механічних пошкоджень. Однак таку косметику теж слід регулярно оновлювати, бо після взаємодії з сонячними променями хімічні фільтри через деякий час втрачають свої властивості.

Які SPF-засоби є найкращими: переваги корейської косметики

Шукаючи свій ідеальний SPF-засіб, варто звернути увагу на корейську косметику. На відміну від західного світу, де засмага є доволі популярною, у країнах Азії більше дбають про здоров'я та білизну шкіри, тож корейські SPF майже завжди мають високий фактор захисту від сонця, новітні фільтри, легку консистенцію, яка добре лягає на шкіру, та інші корисні речовини – гіалуронову кислоту або антиоксиданти.

До прикладу, південнокорейський сонцезахисний крем Cica Regen Vegan Sun від бренду Dr.Ceuracle, який можна знайти у магазині KrKr, має рівень захисту 50PA +++, містить хімічні фільтри та лягає на шкіру ледь помітним прозорим шаром, захищаючи від УФ-променів типу UVA і UVB, а також від впливу несприятливих факторів довкілля. Водночас крем насичений комплексом центели, основний інгредієнт якого – центела азійська, також відома як “тигрова трава”, що дарує миттєве відновлення пошкодженій шкірі.

Інший же засіб – зволожувальний сонцезахисний крем з гіалуроновою кислотою Hyal Reyouth Moist Sun від Dr.Ceuracle – на додачу до чудового захисту з хімічними фільтрами містить 10 типів гіалуронової кислоти з різною молекулярною масою, які забезпечують глибоке та пролонговане зволоження шкіри, запобігаючи її зневодненню.

Водночас виробники корейської косметики дбають і про чистоту та стан шкіри. Зокрема, у себорегуляційному сонцезахисному лосьйоні “5-альфа контроль” від Dr.Ceuracle, який містить фізичні фільтри й блокує промені типу UVA і UVB, їхній розмір більший за розмір пор, тому вони не проникають всередину шкіри й не забивають пори. Легка текстура засобу не створює відчуття плівки й білої маски на обличчі, а за допомогою унікальних компонентів відмінно зволожує й освіжає покриви шкіри.

Натомість сонцезахисний крем для нейтралізації почервонінь з екстрактом чайного дерева Dr.Ceuracle Tea Tree Purifine Green Up Sun взагалі створений для чутливої шкіри з акне та поєднує в собі надійний захист від шкідливого впливу ультрафіолетових променів та властивості праймеру з прозорим зеленим відтінком, що нейтралізує почервоніння.

До складу крему також входять фізичні фільтри, що забезпечують високий захист широкого спектра, попереджають появу небажаної пігментації та ознак передчасного старіння.

Як використовувати SPF, щоб забезпечити максимальний захист

Насамперед, важливо розуміти, що жоден косметичний засіб не захистить, якщо перебувати на сонці від ранку до вечора кожного дня. Найбезпечніше бувати на сонці від 9 до 11 ранку та від 16 до 18 вечора, в інші години краще надавати перевагу затінку, адже навіть найпотужніший засіб не дає 100% гарантії.

Також слід пам’ятати, що ультрафіолетові промені проходять через хмари, тому навіть у похмуру погоду варто наносити SPF-захист.

Крім того, не слід економити цю косметику. Для повноцінного захисту необхідно наносити на обличчя та шию близько 5 – 7 мілілітрів засобу, а на тіло 15 – 25 за один раз.

Робити це слід, рівномірно розподіляючи сонцезахист на різні ділянки обличчя – лоб, щоки, ніс, підборіддя та поверхню шиї. Найкраще – втирати крем у шкіру обережними коловими рухами.

Водночас не можна забувати, що будь-який SPF-засіб, навіть найвищого рівня захисту, потрібно оновлювати щонайменше кожні дві години або навіть частіше, якщо плаваєте чи часто торкаєтесь шкіри.

Дотримуючись цих правил та обираючи якісну косметику, ви забезпечите гарний рівень захисту від ультрафіолету для шкіри.