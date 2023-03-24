Модний продукт: як олія розмарину сприяє красі та здоров'ю волосся

Олія розмарину може сприяти росту волосся і запобігти його випаданню. Але застосування занадто великої кількості може спричинити побічні ефекти.

Розмарин — кулінарна та цілюща трава. Цей дерев'янистий багаторічник росте в Середземноморському регіоні, де його століттями використовували в їжу та як ліки.

Останнім часом ми все частіше чуємо про чудодійні властивості розмарину. Зокрема, стверджується, що ефірна олія розмарину дуже цілюще діє на волосся. Чи правда це і як потрібно її використовувати, розповідає Нealthline.

Чи може ефірна олія розмарину лікувати випадання волосся

Ідея про те, що олія розмарину сприяє росту волосся, може виходити з основних переваг розмарину для здоров'я. Кажуть, що рослина у формі ефірної олії:

має протизапальні властивості

зміцнює та стимулює діяльність нервової системи

покращує кровообіг

Як і ефірна олія м'яти перцевої, яка також використовується для стимулювання росту волосся, ефірна олія розмарину посилює кровообіг. В результаті це може запобігти голодуванню волосяних фолікулів від кровопостачання, відмирання та випадання волосся.

Крім стимуляції росту волосся, ефірна олія розмарину використовується для запобігання передчасному посивінню та появі лупи. Вона також може допомогти у разі сухості або свербіння шкіри голови.

Згідно з деякими науковими даними, розмарин може принести користь нервовим тканинам. Карнозинова кислота, активний інгредієнт рослини, загоює тканини і нервові закінчення. Ця здатність зцілювати нервові закінчення може також омолоджувати нерви у шкірі голови, що, своєю чергою, можливо, відновлює ріст волосся.

Чи може розмарин стимулювати ріст волосся

Дослідження екстракту листя розмарину, відмінного від ефірної олії, показало, що воно стимулює ріст волосся. Це сталося, коли випадання волосся було спричинене тестостероном. Однак це дослідження було проведено на мишах.

Два окремі клінічні огляди – одне з надійних джерел 2010 року та одне з 2011 року – також підтверджують потенціал розмарину для росту волосся. Перший посилається на дослідження успішного відновлення росту волосся у людей з алопецією, які використовували ефірні олії. Однією з таких ефірних олій був розмарин.

Як використовувати олію розмарину у разі випаданні волосся

Ось кілька способів спробувати використовувати ефірну олію розмарину як засіб для відновлення та густоти волосся. Для початку спробуйте будь-який із цих методів лікування один-два рази на тиждень. Використовуйте їх частіше, якщо вважаєте за потрібне.

Вмасажуйте просто в шкіру голови

Змішайте приблизно 5 крапель ефірної олії розмарину з чайною ложкою олії-носія (наприклад, олії жожоба або кокосової олії) рівномірно розподіліть по шкірі голови після ванни або душу. Змивати олію після цього необов'язково — хоча, якщо ви все ж таки плануєте це робити, залиште її на шкірі голови як мінімум на 5-10 хвилин.

Змішайте її із шампунем

Це також можна зробити з кондиціонером, лосьйоном чи кремами. Будьте обережні та не додавайте занадто багато. Дотримуйтесь приблизно п'яти крапель на 30 г продукту. Після цього використовуйте продукт як завжди. Ви також можете додати 2-3 краплі безпосередньо до будь-якого продукту для волосся, нанісши його на долоню перед використанням.

Додайте його до свого домашнього шампуню

В Інтернеті є багато рецептів основи для шампуню. Вони можуть включати суміш харчової соди, кокосової олії, ефірної олії і, можливо, інших олій. Спробуйте додати у ваш домашній шампунь ефірну олію розмарину.

Що потрібно знати перед використанням олії розмарину

Уникайте потрапляння ефірної олії в очі. У разі контакту швидко промийте очі холодною водою.

Крім того, будьте обережні, щоб не нанести занадто багато її на шкіру голови. Відомо, що ефірна олія розмарину подразнює шкіру. Це може викликати дискомфорт, але не становить небезпеки для здоров'я. Щоб уникнути подразнення шкіри, перед нанесенням розбавте олію базовою олією або іншим продуктом.

Недостатньо відомо про безпеку використання ефірних олій розмарину під час вагітності або годування грудьми. Хоча використання ефірної олії у разі випадання волосся здійснюється тільки місцево, будьте обережні — її дія в цьому сенсі досі не вивчена.

Читайте також:

Розмарин можна використовувати не лише в кулінарії: які трави корисні для людини