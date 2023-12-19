Передноворічні сейли в інтернеті: як не потрапити на гачок шахраїв

Напередодні свят кількість суперсейлів в інтернеті збільшується. Також у цей період завжди активізуються шахраї, які продають фейкові товари під виглядом брендових.

Експерти стверджують, що більшість продажів аферисти отримують завдяки довірливим користувачам, які переходячи рекламними оголошеннями в соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram, не перевіряють, куди насправді потрапили.

Особливо обережно потрібно вибирати товари, що користуються підвищеним попитом. Традиційно у цій категорії лідируючі позиції займають елітна косметика та парфумерія. Тому дамо кілька порад від експертів BROCARD, як купити парфум світового бренду, який не виявиться підробкою.

Порада 1. Купувати брендові товари слід на офіційних сайтах самих виробників. Або ж на площадках надійних і перевірених продавців, які представлені не лише онлайн, але й мають мережу реальних магазинів. Також вони повинні обов’язково мати контракти з власниками брендів. І права на продаж їхніх торгових марок, що підтверджується відповідними сертифікатами. Наприклад, продавати парфуми CHANEL онлайн в Україні має право лише один інтернет-магазин – brocard.ua.

Приклад фейкової реклами. Джерело: інтернет

Порада 2. Не вірте у «фінальні сейли у зв'язку із закриттям магазину», «розпродаж партії конфіскату» та інші казки, які пояснюють продаж 100 мл флакону Armani My Way за 399 грн. Оригінальний парфум такого класу просто не може коштувати менше ніж 2 000 гривень. Навіть на сейлі. За 399 грн ви отримаєте, хіба що, відверту підробку, виготовлену місцевими умільцями або нелегально завезену з-за кордону. Вкрай привабливі цінові пропозиції – це пастка.

Зверніть увагу: в останні кілька місяців інтернет рясніє повідомленнями про арешт партій контрабанди на кордоні або виявлення підпільних цехів у різних містах України. Щоб зрозуміти, як виготовляється така «брендова» продукція, варто подивитися хоча б один сюжет із «підвальних» виробництв Одеси чи Дніпра.

Контрабандні поставки з-за кордону теж нічого хорошого не обіцяють. Навіть якщо раптом продукція не підроблена, то дотримуватись вимог до транспортування та зберігання такої елітної парфумерії нелегальні постачальники точно не спроможні.

Фото: Телеканал «Перший міський» (Одеса) – офіційний паблік

Порада 3. Уважно вивчайте сайт, на який веде реклама. Серед ознак сайту-фальшивки експерти називають:

Фактична адреса торгового майданчика. Перейшовши за посиланням, ви потрапляєте зовсім не туди, куди вона мала вести. Наприклад, якщо в рекламі згадується BROCARD, а перейшли ви на сайт з назвою на кшталт brocard-sales.com.ua – це 100% афера із неправомірним використанням імені відомого бренду. Мережа має один інтернет-магазин brocard.ua, де і проводить власні сейли.

Кустарний дизайн. Неякісні «фото», граматичні помилки, повтори тексту на різних сторінках, неповна інформація про продукт (не вказаний об’єм або інформація про бренд), – все це вказує на шахраїв.

Недостатня інформація про продавця і неможливість з ним зв’язатися. Відсутність фізичної адреси, за якою можна знайти продавця, – це також маркер шахрайства. Якщо ви отримаєте не те, на що очікували, ви просто не зможете повернути ані товар, ані кошти. Навіть, якщо на сайті зазначений номер телефону, немає жодних гарантій, що ви зможете додзвонитися. Просто спробуйте, перш ніж щось замовляти.

Реальна ціна аромату My Way від Giorgio Armani на сейлі бренду – від 2000 грн

І наостанок. Суттєві знижки можна знайти у відповідального продавця! Та ж мережа BROCARD регулярно влаштовує розпродажі, у тому числі передноворічні, що пропонують продукцію елітних брендів за дуже приємними цінами. Звичайно, не по 399 грн, як одеські «парфумери», але з повною гарантією якості та безпеки.

Повіривши ж у «фантастичні» сейли, ви самі ризикуєте нарватися на підробку, прострочений і зіпсований товар. Або просто заплатити гроші і не отримати своє замовлення. Чи воно того варте?!